Серджиньо Дест объяснил, почему ушел из «Барсы». Игрок обвинил Хави во лжи

Серджиньо Дест присоединился к «Барселоне» в 2020 году, когда ему было 20 лет. Закрепиться в основе не получилось: несколько аренд и окончательный переход в «ПСВ» этим летом.

Защитник вспомнил о своем времени в стане «блауграны»:

«Это был невероятный, замечательный опыт. «Барса» навсегда останется в моем сердце. В первый мой год в клубе в раздевалке царила отличная атмосфера, Месси постоянно шутил... Но после его ухода атмосфера немного изменилась, мы потеряли это веселье.

Я всегда буду хранить «Барсу» в своем сердце. Печально, что все вот так закончилось, я ощущал, что все еще способен помочь команде. Но когда приходит новый тренер со своими идеями, изменить их невозможно».

Тем самым тренером с новыми идеями стал Хави. О каталонском специалисте Дест тоже высказался:

«Я приехал в «Барселону» в расцвете сил, я хотел проявить себя, хотел играть, на индивидуальном уровне все шло хорошо. Но, в конце концов, я был здесь новичком, и мои одноклубники меня просто не знали. В «Барселоне» я потерял уверенность в своей игре.

Я бы не сказал, что жалею о чем-то, ведь в конечном итоге от меня мало что зависело. Я не чувствовал, что при Хави у меня есть какие-то возможности. Мне приходилось играть с ограничениями, играть не в свой футбол.

Не думаю, что Хави был со мной честен. У нас с ним было несколько разговоров, в которых он мне обещал одно, но позже я сомневался в том, что это была правда. Летом, перед отпуском, он сказал мне: «Я на тебя рассчитываю, не обращай внимания на то, что пишут в прессе». Но как только я вернулся в клуб из отпуска, он сказал мне, что я должен уйти».

А как вы вспоминаете Серджиньо в «Барсе»?

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