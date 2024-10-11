😮‍💨 «Барселона» требует помощников Хави вернуть iPad и iPhone, врученные после прихода в клуб. Добавить нечего 💊

Журналист Жоан Фонтес утверждает, что отношения Хави и совета директоров «Барселоны» до сих пор очень напряженные.

Руководство «Барсы» потребовало помощников Хави вернуть iPad и iPhone, которые они получили во время трудоустройства в клубе. Гаджеты были предназначены для личного пользования, поэтому команда Хави, видимо, забыла вернуть их клубу. Или они даже не подозревали, что это нужно сделать.

Реакция каталонских фанатов.

💭 «Это точно фейк «Мадрида».

💭 «Что это за нахер еще?»

💭 «Почему любой уход из «Барсы» всегда должен быть таким грязным? Хави - легенда футбола, клуба и Испании. Я думаю, что он сделал достаточно, чтобы сохранить несколько iPad и iPhone, не так ли?»

💭 «Они должны вернуть их, потому что клуб не может позволить себе другие, верно?»

💭 «Каталонские медиа всегда продвигают повестку против Хави».