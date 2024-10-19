В чем главная проблема «Динамо» и Марцела Лички

Мнение Ильи Васильева.

Сразу оговорюсь: Марцел Личка – один из моих любимых тренеров РПЛ. Его путь восхищает:

1. В дебютный сезон Лички брестское «Динамо» выиграло Суперкубок Беларуси, прервало тринадцатилетнюю гегемонию «БАТЭ» и побило рекорд по набранным очкам (75), хотя в 2010-е только дважды запрыгивало в топ-6 и не поднималось выше четвертого места.

2. Личка перепрограммировал «Оренбург» еще в ФНЛ: перестроил на атакующий футбол после более оборонительного Владимира Федотова, в первом сезоне занял второе место, позволяющее напрямую выйти в РПЛ (остался в Первой лиге из-за отсутствия лицензии у стадиона), в следующем – продрался наверх через стыки.

3. Дерзко стартовал в РПЛ, презентовав одного из ярчайших новичков в истории лиги. «Оренбург» шел в топе атакующих метрик, Лукас Вера и Габриэл Флорентин царили в созидании. Уже зимой Личку звали в «Краснодар», но Марцел отказался из уважения к «Оренбургу», а летом ушел на заслуженное повышение в «Динамо».

«Ненавижу страх перед соперником. 1:0 считается хорошим счетом. Если ведешь, не нужно искать моменты. Это в головах и игроков, и персонала.

Зачем болельщику приходить на матч, который закончится 1:0? Я постоянно говорю игрокам, что они могут ошибаться. Лучше игрок десять раз пойдет на обострение и десять раз потеряет мяч, чем выбьет его непонятно куда или отыграет назад.

Если ставишь автобус, можешь на фарте выиграть две-три игры за круг. Если играешь с мячом, действуешь агрессивно и стабильно, победишь шесть-семь раз. Почему в Бундеслиге на 20-25-й минуте может быть счет 3:0, а в России – нет? Все зависит от мышления», – объяснял Личка.

Такая смелость аутсайдеров очаровывает, поэтому «Оренбург» Лички стал второй любимой командой для большинства. Страсть впереди давала неожиданные результаты: титул брестского «Динамо» в атакующем стиле и седьмое место «Оренбурга» в РПЛ-2022/23 после 1:4 от «Спартака» и 0:8 от «Зенита» на старте.

Затем идеи Лички перезагрузили и «Динамо».

В сентябре 2023-го после 1:1 с «Краснодаром» Марцел купил команде пива и спросил: «Кто верит, что «Динамо» может выиграть чемпионство?» Подняли руки только Личка и его брат Марио, остальные удивились. Но сезон подтвердил амбиции тренера: команде не хватило одного очка для титула. Однако участие «Динамо» в чемпионской гонке прошлого сезоне – аномалия, а не закономерность.

Чемпионы никогда не допускают так много: оборонительные метрики Лички ничем не отличались от боровшихся за выживание. «Динамо» искрило, но с проблемами: в начале сезона валилось на последних минутах, весной отпустило «Зенит» на девять очков после трех поражений подряд, даже на эмоциональном финише умудрялось привозить и спасалось благодаря голам на последних секундах.

Летом Личка осознавал болевые точки «Динамо»:

1. «Стараюсь работать над нашей защитой, потому что мы пропустили 39 голов. Если хочешь бороться за чемпионство, надо снижать показатель до 25-30».

2. «Есть моменты, когда ты должен понимать, где ты должен играть аккуратно. Это неуважение к команде соперника или недостаток концентрации. Такого поведения не должно быть на поле. Ты думаешь, что можешь играть красиво? Скопа делает рабону, но куда? Это цирк, его можно показывать на Красной площади, а не на стадионе», – возмущался Личка после «Ахмата» в середине сентября. Тогда «Динамо» чуть не проиграло в первом матче Сергея Ташуева, хотя вело 2:0 и раскатывало гостей.

Несмотря на слова Лички, «Динамо» вообще не изменилось – это все еще веселая и раздолбайская команда, способная порвать кого угодно, а затем развалиться и проиграть. И проблемы те же: плохая реализация, постоянный и неоправданный риск в центре поля, ужасная оборона.

В итоге «Динамо» – такой же середняк, каким был драйвовый «Оренбург» Лички, но с более сильным составом. Однако топ-клубу нужна не только яркость и смелость, но и прагматизм. Чемпионом можно стать и со слабым нападением, а вот с нулевой защитой – практически невозможно.

Личка пытался исправить проблемы еще прошлой весной, проявляя гибкость: глубоко оборонялся против «Зенита» и задавил заменами (1:0), аккуратно сыграл с «Крыльями» (4:1), даже откатился с «Краснодаром» (0:1), выбирал прагматичные варианты в центр поля (Даниил Фомин в пару к Диего Лаксальту вместо Хорхе Карраскаля или Бителло) и оборону (Николас Маричаль или Сергей Паршивлюк вместо Дмитрия Скопинцева).

Сейчас таких попыток нет – «Динамо» в тактической яме после возвращения латиноамериканцев с Копы и центрального защитника Фабиана Бальбуэны с Олимпиады.

С конца августа «Динамо» сыграло в разбалансированный дыр-дыр с «Краснодаром» (0:1) и «Оренбургом» (2:2), затем чуть не отдало железобетонную победу над «Ахматом» (уверенные 2:0 превратились в 2:2, итог – 4:2 при равной игре на финише), после идеального начала упустило игру со «Спартаком» (2:2, ожило только после удаления Эль-Мехди Маухуба), зачем-то выбрало прагматичный вариант на Махачкалу (1:0) и вообще не подготовилось к атакам ЦСКА (2:1).

Особенно разочаровали последние матчи: против оборонительного дагестанского клуба Личка выставил четырех центральных защитников и опорника Александра Кутицкого, а на дерби со «Спартаком» и ЦСКА всех атакующих звезд, не желающих отрабатывать сзади. И пока не чувствуется, что «Динамо» разрабатывает схему для маскировки недостатков в защите.

Что оправдывает Личку?

Во-первых, отсутствие трансферов в защиту. Фланговые Дмитрий Скопинцев и Эли Даса – вообще не про оборону в четверке, капитан Фабиан Бальбуэна часто ошибался при высокой линии еще в прошлом сезоне, нет альтернативы часто травмированному опорнику Диего Лаксальту. Оборона прогрессировала только индивидуально: Андрей Лунев – тащер, 19-летний Милан Майсторович после крестов – лучший ЦЗ «Динамо» на пространстве.

Во-вторых, кадровый голод на разных отрезках: пришлось справляться без латиноамериканцев в начале сезона (стартовали с 19-летними Иваном Лепским и Миланом Майсторовичем в центре защиты, без Луиса Чавеса и Хорхе Карраскаля), Лаксальт регулярно лечится, Чавес недоступен, Муми Нгамале вылетал из-за травмы.

В-третьих, непростой календарь, «Динамо» уже сыграло с «Зенитом», «Локомотивом», «Краснодаром» и «Спартаком». Дальше календарь проще, так что есть шанс подобраться к топ-3.

И эти пункты можно было бы брать в расчет при признаках взросления тренера и команды. Но таких признаков нет.

Кажется, Марцел пока не готов стать прагматичнее. Если так и продолжится, с Личкой не будет ни чемпионской гонки, ни даже борьбы за топ-3. Может быть, не будет и самого Лички в «Динамо» к весне.

В этом случае он останется с неприятным ярлыком «тренер для середняков». И вряд ли быстро получит новый шанс в топ-клубе.

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Фото: vk.com/fcdm_official ; vk.com/fcorenburg ; Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press