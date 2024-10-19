«Штутгарт» – главный поставщик игроков в сборную Германии. С каких пор?

«Бавария» подвинулась.

Главное о внезапной ценности игроков «Штутгарта» для сборной

«Штутгарт» – клуб с самым внушительным представительством в сборной Германии в октябрьскую паузу.

В изначальной заявке не было Джейми Левелинга, он приглашен вместо травмированного Джамала Мусиалы.

Но даже без этой рокировки «Штутгарт» все равно обгонял «Баварию». Мануэль Нойер и Томас Мюллер завершили международные карьеры, Лерой Сане и Леон Горетцка потеряли место в старте «Баварии» и не вызываются в сборную.

Германия победила Боснию и Герцеговину (2:1) и Нидерланды (1:0). Почти все швабы вложились: Александр Нюбель играл против Боснии, Дениз Ундав сделал дубль, Макси Миттельштедт стартовал в обоих матчах (и оформил ассист против Боснии), Анджело Штиллер вышел в основе на Нидерланды, как и Джейми Левелинг, забивший единственный гол в игре. Лишь Крис Фюрих ограничился девятью минутами против Боснии и не попал в заявку на Нидерланды из-за повреждения.

Октябрьский сбор – не резкий скачок, а лишь очередное подтверждение тренда: игроки «Штутгарта» важны для сборной.

Миттельштедт, Фюрих и Ундав вызывались каждый раз. На мартовский сбор и на Евро приглашался Вальдемар Антон, летом перешедший в «Дортмунд». После Евро и в сентябре, и в октябре появлялся Штиллер. В октябре за сборную впервые сыграл Левелинг.

Никто из упомянутых игроков – Миттельштедт, Фюрих, Ундав, Нюбель, Антон, Штиллер, Левелинг – не вызывался в сборную до марта 2024-го.

Еще один повод проговорить: какой же Себастиан Хенесс крутой

Хенесс – тренер «Штутгарта» с весны 2023-го. Тогда он подхватил борющуюся за выживание команду, спустя год финишировал с ней на втором месте, в новом сезоне «Штутгарт» хоть и теряет очки (8-е место после шести туров), но сохраняет сильную позиционную атаку, даже несмотря на летнюю продажу главного бомбардира (Серу Гирасси) и сразу двух основных центральных защитников (Антон и Хироки Ито).

Нет веры, что без назначения Хенесса Миттельштедт, Фюрих и другие оказались бы в сборной уже в 2024-м. Хенесс – главная фигура «Штутгарта». Именно благодаря ему так много игроков невероятно прогрессируют.

Макси Миттельштедт стагнировал в «Герте»: потерял место в основе, даже когда родной клуб превратился в худшую команду Бундеслиги и вылетел. Пришел в «Штутгарт» летом 2023-го за 500 тысяч евро и быстро стал одним из самых атакующих крайних защитников Европы. Юлиан Нагельсманн, весной объясняя первое приглашение Миттельштедта в сборную, сказал, что он входит в топ-3-4 лучших игрока на своей позиции в мире.

Как повлиял Хенесс : раскрыл атакующий потенциал Миттельштедта – оказалось, не просто бездумный пулемет навесов, а игрок комбинаций, смещений в центр. Доминирующий стиль, где нужно отбирать мяч на чужой половине, тоже подошел Макси.

Дениз Ундав – мужчина с удивительной историей. До 24 лет не поднимался выше Третьей лиги Германии, пока его не заметил бельгийский «Юнион» из Второй лиги Бельгии. «Юнион» и Ундав сначала порвали Вторую лигу, затем порвали элитный дивизион – и Ундава забрал «Брайтон», но там он не заиграл.

Летом 2023-го приехал в «Штутгарт» в аренду, стал четвертым в списке лучших игроков Бундеслиги по гол+пас (18+9, лучше только Гирасси, Харри Кейн и Лои Опенда), летом 2024-го «Штутгарт» забрал Ундава у «Брайтона» за 26,7 млн евро – крупнейшая покупка в истории клуба.

Как повлиял Хенесс : придумал, как разместить одновременно Гирасси и Ундава, перестроившись на игру с двумя форвардами. Ундав чаще действовал в оттяжке, выискивая мяч между линиями. То же самое делает в новом сезоне, а место Гирасси занял Эрмедин Демирович, новичок из «Аугсбурга».

Анджело Штиллер – протеже Хенесса. Они встретились в «Баварии» II, Штиллер перешел в «Хоффенхайм», когда «Хоффе» назначил Хенесса – то же самое повторилось и в «Штутгарте». Штиллер стал одним из лучших центральных полузащитников Бундеслиги-2023/24. Нагельсманн говорил, что Штиллер похож на преемника Крооса.

Как повлиял Хенесс : да и объяснять не надо, почти вся взрослая карьера Штиллера проходит с Хенессом. Штиллер диктует темп на мяче, великолепен в простой формуле отдал-открылся, успешно инициирует отборы при потере.

Крис Фюрих выступает за «Штутгарт» с 2021-го, но до прихода Хенесса казался совершенно заурядным игроком. Вместе с новым тренером Фюрих показывает удивительный по вариативности инструментарий атакующих навыков.

Как повлиял Хенесс : создал связку Фюриха с Миттельштедтом на левом фланге – главный источник креатива «Штутгарта» в прошлом сезоне.

Джейми Левелинг – работяга. Прорвался в Бундеслигу через скромный «Гройтер Фюрт», не заиграл в «Унионе», поехал в «Штутгарт» как опция в ротации. Так и было до нового сезона: прямо сейчас Джейми в лучшей форме в жизни, главная электричка Бундеслиги, чьему постоянству скоростной работы позавидует Deutsche Bahn.

Как повлиял Хенесс : использует позиционную универсальность Левелинга (спуски пятым защитником в линию, дополнительный форвард в штрафной, игра на обоих флангах атаки).

Александр Нюбель – до сих пор не топ-вратарь, но для команды уровня «Штутгарта» вполне подходит. Из-за ухода Нойера из сборной и тяжелой травмы Тер Стегена ожидаемо попадает в шорт-лист на статус временного первого номера.

Как повлиял Хенесс : просто вратарь выше среднего, успешно встроенный в футбол Себастиана. Разыгрывает накоротке, запросто переходит на игру длинными забросами, страхует высокую линию защиты.

Важное наблюдение: Миттельштедт, Ундав и Левелинг пришли в «Штутгарт» не как железные игроки основы. Это одна из главных тренерских особенностей Хенесса – доверие игрокам ротации. Миттельштедт рассказывал: «Хенесс постоянно повторяет: важны не 11 человек в старте, а вся команда. Знать, что ты нужен, даже если не начинаешь в основе, крайне важно для любого. У ребят не возникает ощущения, что их положение безнадежно, что они отстают, что их прогресс не заметят. Хенесс обязательно заметит».

Левелинг – самый свежий пример.

Насколько игроки «Штутгарта» важны для сборной?

Обойдемся без лишних восторгов: ни одного игрока «Штутгарта» нельзя считать лидером. Да и железных основных нет, Миттельштедт борется с Давидом Раумом из «Лейпцига», остальные – в ротации. Дениз Ундав очень хорош после Евро. Следим за прогрессом Штиллера – есть шанс стать топом.

Игроки «Штутгарта» скорее дают глубину состава. И это тоже замечательно.

Нагельсманн старается поставить атакующий позиционный футбол. Хенесс делает то же самое в «Штутгарте». Неудивительно, что Юлиан с удовольствием вызывает его игроков. Дополнительная сыгранность только приветствуется.

Игроков «Штутгарта» в сборной может стать еще больше (теоретически)

Есть правый защитник Йоша Вагноман, легенда Football Manager.

Вагноман выделяется ростом (190 см) и скоростью. В отличие от Миттельштедта и других, Вагноман дебютировал за сборную гораздо раньше, в марте 2023-го. Тогда Германией руководил Ханси Флик, и даже Хенесс еще не пришел в «Штутгарт». Неожиданный вызов: Вагноман даже в утопающем «Штутгарте» не застолбил место в основе.

С правыми защитниками у Германии по-прежнему туго. Формально игроков этой позиции на октябрьском сборе не было: играет профильный опорник Йозуа Киммих, запасной вариант – Бенджамин Хенрихс (в этот раз травмированный).

Вагноман мог бы приблизиться к сборной, если бы не травматичность.

Из немцев в основе «Штутгарта» не упомянули только Юлиана Шабо, купленного летом у «Кельна» за 5 млн евро. Ему явно далеко до сборной.

Хотя еще недавно про Миттельштедта, Фюриха и других можно было сказать то же самое.

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Фото: Gettyimages.ru /Christof Koepsel, Angel Martinez, Christian Kaspar-Bartke, Selim Sudheimer