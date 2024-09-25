Так плохо, что хорошо. В соцсетях нашли самую ужасную подделку формы «МЮ» – фанаты ответили более кошмарными вариантами
Футбольные джерси – удовольствие дорогое. В клубном магазине домашняя футболка «Манчестер Юнайтед» на сезон-2024/25 обойдется в 80 фунтов. В поиске дешевых альтернатив болельщики обращаются к подделкам.
Фейковая форма редко бывает качественной, но порой подделки столь далеки от оригинала, что выглядят совсем комично. В соцсетях появился претендент на звание самой уродливой поддельной формы.
Жертвой стал «Манчестер Юнайтед». Видимо, авторы пытались повторить прошлогодний выездной комплект формы «дьяволов». Вышло откровенно плохо.
А должно было выглядеть так:
Отдельного внимания заслуживает эмблема «МЮ» и страдающий дьявол на ней.
Соцсети взорвались:
💭 «После ухода сэра Алекса «Манчестер Юнайтед» выглядит так же, как этот дьявол».
💭 «Почему этот дьявол выглядит так ужасно? Он выглядит так, будто у него первый час смены на новой работе».
💭 «Это так плохо, что мне нравится! Сейчас редко можно найти такие ужасные подделки».
💭 «Видел такую в магазине».
Болельщики делятся другими забавными подделками:
💭 «Эта футболка из Вьетнама точно круче».
💭 «Не футболка, но вот такая находка у меня была в Турции в прошлом году».
💭 «Эта футболка может соперничать! Висит со скидкой на рынке на Менорке».
💭 «Нашел эту красоту в Дублине».
💭 «Это тоже одна из худших».
А у вас есть забавные подделки формы любимой команды? Расскажите о них в комментах!
В такой хоть на Энфилде,хоть на Олд Траффорд всегда будешь своим.