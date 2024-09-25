Так плохо, что хорошо. В соцсетях нашли самую ужасную подделку формы «МЮ» – фанаты ответили более кошмарными вариантами

Футбольные джерси – удовольствие дорогое. В клубном магазине домашняя футболка «Манчестер Юнайтед» на сезон-2024/25 обойдется в 80 фунтов. В поиске дешевых альтернатив болельщики обращаются к подделкам.

Фейковая форма редко бывает качественной, но порой подделки столь далеки от оригинала, что выглядят совсем комично. В соцсетях появился претендент на звание самой уродливой поддельной формы.

Жертвой стал «Манчестер Юнайтед». Видимо, авторы пытались повторить прошлогодний выездной комплект формы «дьяволов» . Вышло откровенно плохо.

А должно было выглядеть так:

Отдельного внимания заслуживает эмблема «МЮ» и страдающий дьявол на ней.

Соцсети взорвались:

💭 «После ухода сэра Алекса «Манчестер Юнайтед» выглядит так же, как этот дьявол».

💭 «Почему этот дьявол выглядит так ужасно? Он выглядит так, будто у него первый час смены на новой работе».

💭 «Это так плохо, что мне нравится! Сейчас редко можно найти такие ужасные подделки».

💭 «Видел такую в магазине».

Болельщики делятся другими забавными подделками:

💭 «Эта футболка из Вьетнама точно круче».

💭 «Не футболка, но вот такая находка у меня была в Турции в прошлом году».

💭 «Эта футболка может соперничать! Висит со скидкой на рынке на Менорке».

💭 «Нашел эту красоту в Дублине».

💭 «Это тоже одна из худших».

А у вас есть забавные подделки формы любимой команды? Расскажите о них в комментах!