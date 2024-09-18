📸 Мюллер побил рекорд Хави по матчам за один клуб в ЛЧ. Томас получил необычный приз от клуба
«Бавария» со счетом 9:2 разгромила «Динамо» Загреб в первом матче обновленной Лиги чемпионов. На 68-й минуте Мюллер заменил Мусиалу, Томас помог Сане забить восьмой гол мюнхенцев.
Встреча с «Динамо» Загреб для раумдойтера стала 152-й игрой за «Баварию» в Лиге чемпионов. Мюллер побил рекорд Хави по матчам за одну команду в главном клубном турнире Европы – каталонец 151 раз выходил на поле Лиги чемпионов в составе «Барселоны».
В сентябре Томас обошел Зеппа Майера по количеству матчей за «Баварию» во всех турнирах. После встречи с хорватским клубом у Мюллера – 712 матчей в футболке Рекордмайстера.
В память о столь солидных достижениях клуб преподнес немцу необычный подарок: его собственную статуэтку.
Кажется, Томас оценил подарок.
Возможно, когда-нибудь у «Альянц Арены» появится большая статуя Томаса – рядом с другим великим Мюллером.
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