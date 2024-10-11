📸🎥 Подольски собрал кучу легенд на прощальном матче. Команды тренировали Лев с Фликом, а ворота защищали Нойер и Вайденфеллер

Лукас Подольски в 39 лет вешает бутсы на гвоздь. Последним клубом в карьере чемпиона мира стал польский «Гурник Забже», а первые футбольные шаги Польди делал в «Кельне».

«Козлы» подготовили для своей легенды красивый прощальный матч, в котором приняли участие товарищи Лукаса по «Гурнику», «Кельну», «Баварии», «Арсеналу» и, конечно, сборной Германии.

Мануэль Нойер, Роман Вайденфеллер, Бенедикт Хеведес, Пер Мертесакер, Кристоф Крамер – лишь некоторые участники матча.

Нойер примчался из Мюнхена.

На тренерской бровке воссоединились Ханси Флик и Йоахим Лев – именно они привели Германию к победе на мундиале в 2014 году. Чемпионам мира было, что вспомнить.

Вы посмотрите на эту компанию!

Первый тайм Подольски провел за «Гурник» и помог команде обеспечить преимущество в пять мячей.

Во второй половине встречи Лукас вышел в составе «Кельна» – команда забила три гола. Польди и сам положил с точки.

Итоговый счет – 5:3 в пользу «Гурника». Конечно, в таких матчах результат далеко не самое важное. После финального свистка Польди благодарил фанатов за многолетнюю поддержку.

Дождь добавил драмы и так трогательному моменту.

В 2005 году Подольски привел «Кельн» к победе во Второй Бундеслиге. Он становился чемпионом Германии с «Баварией», а с «Арсеналом» брал Кубок Англии. Лукас завоевал шесть медалей в составе сборной Германии, в том числе золото чемпионата мира.

Теперь Польди может отдохнуть.

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