🎥 Что творит этот парень!? 9-летний вратарь «Айнтрахта» свел с ума фанатов – обыграл всех соперников и забил гол

«Айнтрахт» может быть спокоен за будущее вратарской позиции, ведь в академии клуба играет улучшенная версия Ману Нойера!

Девятилетний голкипер франкфуртцев в одиночку обыграл всю команду соперника, добрался до чужой штрафной и забил гол. Парнишка при этом не забыл, что должен защищать ворота, и отстоял матч на ноль.

Соцсети в восторге:

💭 «Так круто, что его товарищи по команде ведут себя так, будто думают: «О да, мы не удивлены, он так уже делал кучу раз». Невероятный ребенок!»

💭 «Тренер все это время ставил его не на ту позицию».

💭 «Этому парню вообще не нужны товарищи по команде».

💭 «Соперники так удивились, что даже не стали ему мешать».

💭 «Это всего лишь вопрос времени, когда этот парень сменит вратарскую позицию и начнет играть в роли «девятки» или вингера».

💭 «Эдерсон вдохновил стольких детей!»

💭 «Говорят, боссы «Баварии» уже выехали во Франкфурт, чтобы купить этого парня и ослабить конкурента».

💭 «Этот парень должен заменить Пикфорда в сборной Англии».

Как вам такой перформанс юного голкипера?

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