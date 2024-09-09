В 2014 году помощник Компани придумал для Нойера новую роль. Спустя 10 лет он смог реализовать свою задумку

Путь Рене Марича к тренерской бровке «Баварии» начался с журналистики. Австриец делал тактические разборы для портала Spielverlagerung, своими размышлениями он также делился в твиттере.

Взгляд Марича на футбол заметил Марко Розе и привел молодого специалиста на работу в «Зальцбург». Рене трудился в тренерских штабах «Лидса», дортмундской и гладбахской «Боруссии». В 2024 году он стал ассистентом Венсана Компани в «Баварии».

Поклонники мюнхенцев активно обсуждают пост, который Марич написал в 2014 году. Тогда 21-летний австриец посоветовал главному тренеру сборной Германии позволить Нойеру играть выше:

«Будь я на месте Лева, я бы не опускал Лама между центральными защитниками. Я бы позволил Нойеру подниматься выше и занять роль плеймейкера в первой трети».

Спустя 10 лет у Рене появилась возможность претворить в жизнь свою идею. Посмотрите, где располагался Нойер в матче против «Фрайбурга» во втором туре нового сезона Бундеслиги.

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