Бундеслига в лидерах: топ-10 самых успешных трансферов прошедшего лета💶🔝

Старт сезона уже позади. Пока клубный футбол взял международную паузу на матчи сборных, самое время подвести промежуточные итоги по трансферам.

Портал Score 90 оценил самые удачные приобретения клубов на сезон 2024/25. Критериями оценки стали стоимость и зарплата, выступления с начала сезона и потенциал игроков.

Лидирует Майкл Олисе – 22-летний новичок «Баварии». Вингер обошелся клубу в 55 млн евро. За шесть матчей в Бундеслиге француз забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи – что тут еще добавить?

На второй строчке расположился Саму Омородион – «Порту» купил 20-летнего нападающего у «Атлетико» за 15 млн евро. Всего Саму сыграл за новый клуб семь матчей – пять в чемпионате Португалии и два в Лиге Еврпоы – на его счету 7 голов.

28-летний Серу Гирасси пополнил ряды «Боруссии» за 18 млн евро. На счету опытного французского нападающего четыре матча в Бундеслиге, 3 гола и 1 ассист.

Вот как выглядит топ-10 самых выгодных приобретений по версии портала: