🎥 Появилось видео драки рабочих на «Камп Ноу». Кадры не сильно отличаются от фанатских мемов

11 октября на стройке «Камп Ноу» произошла драка между рабочими. В стычки участвовали две группировки – албанцы и румыны. Сообщалось, что строители пускали в ход палки.

Каталонская пресса поделилась видео происшествия. Надо сказать, кадры напоминают мемы, которые болельщики публиковали под новостью о драке.

После драки в больницу были доставлены шесть человек. К счастью, обошлось без серьезных увечий, пострадавшие получили незначительные повреждения. Полиция начала расследование происшествия.

Подобный инцидент произошел 23 мая, тогда драка между рабочими также закончилась несколькими незначительными травмами. «Барса» выразила свою обеспокоенность в связи с событиями, которые, к сожалению, слишком часто повторяются среди иностранных рабочих.

«Блауграна» надеется открыть часть обновленного «Камп Ноу» к концу года, однако вероятнее каталонцы вновь сыграют в родных стенах лишь в начале 2025 года. Ответственные лица в клубе обещают, что реконструкция будет полностью завершена в 2026 году.

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