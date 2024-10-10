📹Дочь Дель Пьеро подписала контракт с «Ювентусом». На презентацию пришла вся семья легенды (и не только)

Пока болельщики «Ювентуса» ждали возвращение в клубе легенды Алессандро Дель Пьеро или хотя бы одного из его сыновей (их двое − Тобиас и Саша), случился неожиданный поворот. Славную династию в Турине будет продолжать средний ребенок семьи − дочь Доротея.

Известно, что ей пятнадцать лет и она будет играть за женскую команду клуба не старше 17 лет. Ее отец чаще проводит время в США, где у него бизнес − семейный ресторан «No.10» в Лос-Анджелесе. Кроме того у Алессандро Дель Пьеро контракт с американским CBS Sports, на котором он выступает в качестве эксперта. Это не отменяет многочисленных европейских командировок. Теперь Алекс может быть спокоен еще за одного члена семьи.

На этой неделе Доротея прибыла в штаб-квартиру «Ювентуса» и подписала первый профессиональный контракт с клубом, который в том числе сделал легендарным ее отец. Организовали все как положено: знакомый всем стол, камеры, а также группа поддержки в лице не только всей семьи Дель Пьеро, но и футболисток «Юве». Вполне вероятно, что в будущем они сыграют вместе на одном поле. Когда девушка подрастет, конечно же.

Между прочим, Доротея − не единственный действующий футболист в семье. Её старший брат Тобиас, которому в октябре исполнится 17 лет, также занимается в одной из академий. Удивительно, но первые шаги он делал не в родной Италии, а в Испании − в «Хетафе». Затем перебрался в «Алькоркон» и с лета этого года находится в распоряжении «Эмполи». Фамилия Дель Пьеро для него скорее серьезное давление, чем то, что откроет любые двери или как-то поможет.

Младшему сыну Саше четырнадцать лет и профессиональный футбол ему не так интересен.

Тобиас, Доротея и Саша − дети Алессандро Дель Пьеро от брака с Соней Аморузо, родной сестрой Николо Аморузо, экс-партнера «десятки» по «Юве». Они вместе уже 25 лет.