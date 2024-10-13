Бывший одноклубник Роналду снялся в порно. Сказал, что получил «массу удовольствия», а партнерша оценила дебют

Фабиу Паим когда-то считался одним из главных талантов поколения. Он играл в академии «Спортинга» вместе с Криштиану Роналду, провел 42 матча за молодежку сборной Португалии, но ни разу не был вызван в основу. Паим даже побывал в аренде у «Челси», но выше матчей резервной команды он так и не прыгнул.

Футбольная карьера у парня не задалась, чаще он мелькал в криминальных сводках. Фабиу дважды обвинялся в изнасиловании, в 2012 и 2015 годах, но оба дела были переданы в архив без суда. В 2019 году его арестовали по подозрению в торговле наркотиками, за что в итоге португалец был осужден на год.

У несостоявшегося футболиста была мечта – попробовать себя в порно. С этим сложилось удачнее. Фабиу снялся в фильме для взрослых, вместе с ним на площадке работали две девушке.

Одна из дам высоко оценила навыки начинающего артиста: «Мы думали, что он будет нервничать, но Фабиу оказался львом. Он был хорош в футболе и теперь хорош в порно. Его ждет успех».

Паим тоже счастлив : «Сложно находиться перед камерами, но я это сделал и, думаю, у меня есть талант. Я получил массу удовольствия и осуществил сразу две мечты: снялся в фильме и побывал с двумя потрясающими женщинами».

Как утверждает The Sun, ролик с Фабиу продается в Telegram за 65 фунтов. Дешевле и приятнее будет сгонять на матч «Ливерпуля» и «РБ» в Лейпциге.

Раньше им восхищался Криштиану Роналду, а теперь он вышел из тюрьмы и хочет сняться в порно - что стало с карьерой Фабиу Паима?