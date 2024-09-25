Раньше им восхищался Криштиану Роналду, а теперь он вышел из тюрьмы и хочет сняться в порно - что стало с карьерой Фабиу Паима?

Криштиану Роналду однажды сказал, что Фабиу Паим лучший игрок, чем он сам, — а теперь бывшая восходящая звезда нацелилась на карьеру в порно.

36-летний Паим был товарищем Роналду в лиссабонской академии «Спортинга» два десятилетия назад и сыграл более 40 матчей за сборные Португалии в юношеских категориях.

Паим считался настолько многообещающим талантом, что ему платили 4400 фунтов в неделю, когда ему было всего 13 лет, плюс годовой бонус в размере 130 000 фунтов.

У Паима даже был четырехмесячный период аренды в «Челси» в 2008 году, но он играл только за резервную команду.

В конечном итоге деньги, слава и тусовочный образ жизни привели к тому, что он не смог реализовать свой исключительный потенциал.

В 2003 году Роналду сказал: «Если вы думаете, что я хорош, подождите, пока не увидите Фабиу Паима».

Однако 16 лет спустя Паима посадили на год в тюрьму по обвинению в торговле наркотиками.

Теперь, освободившись, он заявил, что хочет карьеру в порно.

«Я хотел бы сняться в порнофильме», - заявил Паим на YouTube канале Тиаго Пайвы.

«Я серьезно, это воплотит мои мечты в реальность. У меня нет девушки, я свободен».

О своей несостоявшейся футбольной карьере Фабиу говорит так:

«Я был действительно особенным. Я должен быть скромным, но это правда. К сожалению, тогда не было Инстаграма, видео не попадали в сеть так, как сейчас, но я верю, что до сегодняшнего дня не было никого, похожего на меня».

«Криштиану, благодаря усилиям и упорному труду, вышел на тот уровень, которого он заслуживает. Если бы я приложил столько же усилий и самоотдачи, я был бы лучше его».