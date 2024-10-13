На «Метрополитано» состоялся матч медийных сборных Испании и Франции, победу одержали хозяева поля. Праздник футбола был испорчен из-за расистского поведения местных болельщиков.

На 55-й минуте игроки сборной Франции начали ожесточенно спорить с фанатами, сидящими за воротами. Через мгновение французы бросились к трибунам, объясняя подоспевшей охране, что болельщики показывают расистские жесты.

«Он изображает обезьяну! Это расизм! Расизм!» – кричал игрок «синих».

Футболисты сборной Испании пытались успокоить своих болельщиков, но это не помогло. Поведение поклонников «красной фурии» довело до слез игрока их команды.

Испанца пришлось успокаивать арбитру и даже соперникам.

Французы не стали терпеть такое отношение и всей командой ушли в раздевалку. В туннеле они не скрывали своих эмоций.

Болельщики и правда вели себя грубо.

Когда охрана увела с арены всех нарушителей, а испанцы смогли убедить французов вернуться на поле, матч был продолжен.

Соцсети, разумеется, вспомнили Винисиуса, которому регулярно прилетают оскорбления на арене «Атлетико»:

💭 «А потом люди будут говорить, что Винисиус сам виноват в расистских провокациях. Что эти французские блогеры могли сделать фанатам «Атлетико»? Они тут в первый и, вероятно, последний раз».

💭 «Но проблемой все еще является Винисиус, потому что он говорит правду о расизме в Испании».

💭 «Я давно говорю, что пока вы не закроете стадионы и не будете играть за закрытыми дверями, этот вопрос не будет решен. Теперь все претензии к Винисиусу должны отпасть».

💭 «Новый расистский скандал на «Метрополитано», французские блогеры уходят с поля. Проблема не в Винисиусе, а в расистах, которым следует запретить участие в массовых мероприятиях, поскольку они не представляют Испанию».

💭 «Это доказывает, что проблема не в Винисиусе. Он пытается внести серьезные изменения в футбольную культуру, но сталкивается с волной расизма. Удивительно, что это происходит в 2024 году. Теперь все должны убедиться, что Винисиус был прав».

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