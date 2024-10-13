В Англии открыли кафе Suarez’s Tasty Bites - название в честь укусов Суареса!

В английском Риштане открылось заведение с едой на вынос, названное в честь футболиста.

Новый владелец заявил, что кафе названо в честь одного из его любимых футболистов - Луиса Суареса.

В ресторане Suarez’s Tasty Bites (вкусные укусы Суареса) будут подавать пиццу, карри, бургеры, кебабы и другое.

У Суареса было три знаменитых укуса в карьере.

В 2010 году, выступая за «Аякс», форвард укусил Оттмана Баккала и получил семь матчей дисквалификации.

В 2013 году Суарес уже в составе «Ливерпуля» укусил будущего капитана «Зенита» Бранислава Ивановича, который играл за «Челси». Футбольная ассоциация Англии выписала Суаресу 10 игр дисквалификации.

Укус Кьеллини оказался самым «дорогим». Суарес был отстранен на девять игр сборной, а также на четыре месяца от любой футбольной деятельности. В связи с этим форвард пропустил первые месяцы после перехода в «Барселону».