Руни поставил точку в споре кто лучше − Скоулз, Лэмпард или Джеррард. Его ответ вышел очень неожиданным

Пол Скоулз, Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард − легенды «МЮ», «Челси» и «Ливерпуля» соответственно, − уже завершили карьеры. Когда они были действующими игроками, то их постоянно сравнивали. Споры не утихли до сих пор.

Экс-форвард «Юнайтед» Уэйн Руни, который поиграл со всей тройкой, пришел на подкаст The Overlap и решил поставить точку в этом обсуждении. Но сперва он назвал лучшего футболиста, с которым когда-либо был в одной команде.

«По способностям − Криштиану Роналду, − ответил он. − Но и Скоулзи [Пол Скоулз] тоже, ведь он привнес в команду много нового. Однако с точки зрения способностей, это все-таки Криштиану».

Затем Уэйн начал сравнивать Пола Скоулза, Фрэнка Лэмпарда и Стивена Джеррарда.

«Пол Скоулз, Стивен Джеррард и Фрэнк Лэмпард − все они разные. Как универсал, Стиви лучший; он умеет защищаться, пасовать мяч, бегать, атаковать, забивать голы, реализовывать моменты».

«С точки зрения бомбардирских навыков, Лэмпс [Фрэнк Лэмпард] был лучшим. Как полузащитник, он забивал невероятные голы, а технически не дотягивал до уровня Стиви или Скоулзи».

«То, как Скоулзи адаптировался, сделало его потрясающим. В молодости он был нападающим, потом перешел на позицию «десятки», затем в полузащиту, стал диктующим игру опорным хавбеком. Я не думаю, что кто-то из двух других [Джеррард или Лэмпард] мог бы контролировать игру так, как он».

«Все они были игроками мирового класса. Стиви мог бы прийти в «Манчестер Юнайтед» и стать топ-игроком и делать то, что делал Скоулз. Но я не думаю, что Скоулз мог делать то, что Стиви делал в «Ливерпуле».