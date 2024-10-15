Инновации АПЛ: интервью во время игры и съемки в раздевалке. Готовы открываться

Ждем с сезона-2025/26.

В АПЛ грядут реформы – лига значительно прокачает медийку.

Обо всем рассказали в Daily Mail. АПЛ уже отправила всем 20 клубам лиги три инициативы на рассмотрение.

Зрителей хотят «приблизить к происходящему». В каждом матче как минимум одна активность

Изменения могут серьезно повлиять на футбол.

● Первая инициатива − введение интервью в перерывах матчей. Они никогда не проводились в АПЛ, но в других английских спортивных лигах уже есть – например, в крикете.

Журналисты смогут выбрать из списка пяти игроков или тренеров, которые предварительно подадут клубы. Можно будет задать не более трех «позитивных» вопросов, прежде чем участники матча вернутся к своим обязанностям на поле.

● Вторая инициатива − интервью уже во время игры, которые будут давать те футболисты, которые участвовали в матче, но их уже заменили. Им зададут вопросы по игре, «позитивные» и тоже ограниченные по количеству: не более двух. По задумке это инновационный способ «приблизить зрителя к происходящему».

Пока неизвестно, согласятся ли все 20 клубов лиги. Известно, что несколько клубов, в том числе «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», участвовали в разработке предложений по таким интервью, которые до этого в АПЛ никогда не проводились.

Идею уже опробовали в этом сезоне в матче «Борнмута» и «Саутгемптона» (3:1). Репортер Sky Sports взял интервью у Маркуса Тавернье, замененного на 76-й минуте, сразу же после ухода с поля.

● Третья инициатива − ввести контролируемую съемку в раздевалке, которая будет строго «позитивной». Идея обретает новое дыхание после новостей о пранкере, установившем прослушку в раздевалке «МЮ» .

Все хотят ввести в следующем сезоне. Лига проинформировала клубы, что в каждом матче нужно использовать хотя бы одно нововведение.

В РПЛ тоже следят за медиаактивностью: улучшают среднюю посещаемость и процент заполняемости стадионов

В России подобное придумали еще в июле, перед началом сезона-2024/25. Договорились о распределении призовых.

В том же месяце на общем собрании РПЛ клубы единогласно проголосовали за создание фонда с наполнением в 555 млн рублей (5% от общего призового фонда), средства которого будут распределяться по двум критериям: посещаемости и медиаактивности (деньги по которым распределяются в равных долях – по 277,5 млн).

В расчет критерия посещаемости берутся два показателя: средняя посещаемость матчей на домашней арене и процент заполняемости стадиона. Значимость показателя «средняя посещаемость» определена в размере 60%, а средней заполняемости – в 40% призового фонда.

Есть дополнительные бонусы для тех, кто покажет экстра-показатели по этому критерию: а) если фиксируется средняя посещаемость, равная или выше KPI, который содержится в договоре о передаче прав от РФС к РПЛ о проведении соревнований (16 800 зрителей), б) если фиксируется превышение заполняемости арены на 80% в среднем по сезону, в) если фиксируется увеличение средней посещаемости на 12% и более по сравнению с прошлым сезоном (но не менее чем на 1000 человек).

РПЛ сменила систему распределения денег – теперь учитывают посещаемость и соцсети. Это мини-революция

Фото: Gettyimages.ru /Catherine Ivill; AFP /GLYN KIRK