€900 000 штрафа за твит – «Ноттингему». Подозревали судью в предвзятости и не извинились

Еще в прошлом сезоне.

«Ноттингем Форест» крупно оштрафован за критику судьи в соцсетях: на 750 тысяч фунтов (примерно 900 тысяч евро). Делу уже почти полгода, комиссию не устроило, что клуб не извинился.

«Форест» пожаловался на три неназначенных пенальти: намекнули на предвзятость ВАР

Футбольная ассоциация Англии (ФА) выписала «Ноттингем Форест» крупный штраф за пост в соцсетях, вышедший еще в прошлом сезоне. Тогда в апреле за выживание боролись «Ноттингем», «Лутон», «Бернли» и «Эвертон». «Форест» проиграли 0:2 «Эвертону», а матч судила бригада Энтони Тэйлора.

В «Форест» обратили внимание, что на ВАР работал Стюарт Эттуэлл. И написали после матча в Х: «Три крайне неудачных решения – три неназначенных пенальти, с которыми мы просто не можем мириться. Перед игрой мы предупреждали PGMOL (организация, отвечающая за судейство в английском футболе – Спортс’‘), что арбитр ВАР болеет за «Лутон», но его не заменили. Наше терпение испытывали неоднократно. Теперь «Ноттингем Форест» рассмотрит возможные меры».

Так «Форест» намекнул на симпатию судьи к конкуренту. С тех пор твит собрал 12 тысяч комментариев и 46 миллионов просмотров. ФА отреагировала: «Премьер-лига была крайне разочарована, прочитав комментарии, сделанные «Ноттингем Форест» в соцсетях после матча с «Эвертоном». Ассоциация будет расследовать заявление. Никогда не стоит подвергать сомнению непредвзятость арбитров. Характер этих комментариев означает, что Премьер-лига будет расследовать вопрос в соответствии с правилами лиги».

Позже клуб опроверг, что подразумевал предвзятость. И заодно подал иск против Sky Sports, там пост «Форест» ярко комментировал Гари Невилл: «Это похоже на заявление мафиозной банды, напоминает поведение капризного ребенка. Это просто позорно». Клубу не понравилось.

ФА указала: извинений-то не было. И влепила штраф

Почти через шесть месяцев ФА отреагировала крупным штрафом и заявлением: «Ноттингем Форест» был оштрафован на 750 тысяч фунтов и получил предупреждение за неправомерное поведение из‑за комментариев, опубликованных после игры против «Эвертона»».

Кстати, к тому времени АПЛ собрала около 1,8 млн фунтов штрафов со всех клубов за сезон-2023/24. Получается, что сейчас «Форест» доплатит примерно 40% от того, что все остальные суммарно заплатили за год – деталь, чтобы осознать, насколько суровый у «Ноттингема» штраф.

Комиссии не понравилось, что «Форест» – когда отрицал предвзятость – не извинился за изначальные слова, а сам исходный пост с обвинениями не удалил. Дали понять, что сумма штрафа выросла как раз из-за этого. К тому же приняли во внимание заявление ВАР-судьи Эттуэлла, которому были «причинены стресс и страдания».

«Форест» разочарован штрафом: «Мы особенно обеспокоены тем, что ФА в своих заявлениях делала запрос на штраф более миллиона фунтов. Считаем, что этот запрос вместе с последующим штрафом совершенно несоразмерны. Клуб обжалует это решение».

При этом уже не раз звучало: АПЛ проверяет перед сезоном симпатии судей к конкретным клубам, чтобы учитывать это при назначении на матчи. Эттуэлла отмечали фанатом «Лутона».

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В прошлом сезоне «Ноттингем» все-таки спасся от вылета, в отличие от «Лутона». А новый сезон начал так, что борьба за выживание пока не угрожает: всего одно поражение в семи играх, меньше пропускает только «Ливерпуль», делят девятое место с «Тоттенхэмом».

При этом «Форест» не выиграл ни одного матча при судействе Эттуэлла за последние 16 лет: пять поражений и четыре ничьих. Совпадение, конечно –но любопытное. В сезоне-2024/25 они пока не пересекались.

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Фото: Gettyimages /Alex Livesey; IMAGO/Conor Molloy/Global Look Press