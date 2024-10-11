В сборной Испании поприветствовали травмированных Дани Карвахаля и Родри

Травмированные Родри и Дани Карвахаль прибыли в расположение сборной Испании Луиса де ла Фуэнте перед матчами Лиги Наций с Сербией и Данией.

Дани в прошлую субботу в матче с «Вильярреалом» получил разрыв крестообразной связки на правой ноге, аналогичную травму заработал и полузащитник «Манчестер Сити» - оба футболиста прибыли в сборную на костылях.

Команда устроила Карвахалю и Родри почетный коридор и встретила аплодисментами.

«Такой прием многое говорит об атмосфере в команде, о том, как мы ценим друг друга. Ты никогда не знаешь, когда получишь травму – это часть футбола, я просто всегда стараюсь идти вперед и сохранять оптимизм, чтобы вернуться еще сильнее», - отметил Родри.

«Я жду операции и хочу начать восстановление со всей энергией, которая у меня есть. Здесь мы одна семья, я очень рад снова увидеть парней. Прием просто фантастический», - добавил Карвахаль.

Сборная Испании является действующим чемпионом Европы и Лиги Наций, 12 октября ей предстоит матч с Данией, а 15 октября – с Сербией. Обе игры пройдут в Испании.