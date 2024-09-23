🎥 Кем бы стали игроки «МЮ», если бы не выбрали футбол? Самый необычный ответ дал Люк Шоу

Медиаслужба бренда JD Sports решила выяснить, какие профессии выбрали бы футболисты, если бы они не связали свои жизни с нашей любимой игрой. В любопытном опросе приняли участие подопечные Тен Хага – Люк Шоу, Лисандро Мартинес и Амад Диалло.

«Красные дьяволы» дали забавные ответы!

Шоу: «Я бы стал детективом ФБР».

Лича: «Наверное, я бы играл в падел или что-то в таком духе. Я люблю играть в падел! Хорош ли я в этом? Ну, я стараюсь изо всех сил».

Амад: «Может, работал бы в школе? Ну да, возможно».

На какую должность в школе вы бы назначили Диалло?