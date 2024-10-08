«Он должен был провести в клубе 12 лет». Джонс назвал партнера по «МЮ», с которым расстались слишком рано

Этим летом «Манчестер Юнайтед» был очень активен на трансферном рынке. За одно окно «красные дьяволы» потратили 180 млн фунтов на Маттейса де Лигта, Мануэля Угарте, Лени Йоро, Нуссаира Мазрауи и Джошуа Зиркзе.

Пока ни один из новобранцев не показывает ту игру, которую от него ждут болельщики. Тен Хаг до сих пор не разобрался, кого он хочет видеть в защите, постоянно меняя пары. Дошло до того, что матч против «Астон Виллы» заканчивали Харри Магуайр и Джонни Эванс, а ведь последнему уже 36 лет. Именно Эванса признали «Игроком матча».

Североирландца в прошлом году взяли как временный вариант, но он настолько впечатлил, что остался и теперь выглядит чуть ли не лучшим вариантом.

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс пришел на подкаст Рио Фердинанда и сказал, что Джонни Эванса в 2015 году зря отпустили из клуба.

«Джонни Эванс, пришедший в команду и получивший звание «Человек матча», не стал для меня сюрпризом. Потому что я знаю, насколько он качественный игрок, какими качествами он обладает,. Он топ-игрок. Люди говорят, что ему 36 лет. Но он топ-игрок», − начал Джонс.

Фердинанд согласился с мнением Фила и подчеркнул, что чувствовал после ухода Эванса с «Олд Траффорд».

«Он должен был провести в «МЮ» еще 12 лет. Как только они его продали, я сказал: «Кто это разрешил? Он, возможно, лучший защитник в команде», − добавил Фердинанд.

«Опытный и... он старше тебя. Он и Крис Смоллинг. Я сказал: «Вы не можете его отпустить, он понимает, как устроен клуб. Знает все о создании и поддержании культуры. Вам нужны люди, которые знают, которые были там, выросли в клубе».

После ухода из «Юнайтед» Эванс играл три года за «Вест Бромвич», а потом перебрался в «Лестер», где стал чемпионом Англии. В 2023 году у него закончился контракт и защитник свободным агентом подписал краткосрочный договор с «МЮ». С тех пор Джонни − важная часть ротационного состава Тен Хага.