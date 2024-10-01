Ричардс и Линекер назвали четверых игроков «МЮ», которые бы заиграли в любом топ-клубе Англии. Нескольких из них вы точно угадаете

Трио Гари Линекер, Алан Ширер и Майка Ричардс вновь собралось, чтобы записать очередной выпуск подкаста Rest Is Football. Главной его темой стало довольно унизительное поражение «Манчестер Юнайтед» от «Тоттенхэма» на «Олд Траффорд» − 0:3.

Обсудив позиции Тен Хага в клубе, Алан Ширер вбросил довольно интересную тему: какие игроки «МЮ» могли бы усилить топ-6 команд АПЛ. Оказалось, что таких не особо много.

«Определенно, [Кобби] Майну смог бы играть в топ-6», − сказал Майка Ричардс, который уже не первый раз рассыпается в комплиментах вундеркинду «Юнайтед».

Линекер и Ричардс согласились с тем, что капитан «МЮ» Бруну Фернандеш мог бы играть в команде топ-6, причем Майка сделал важную оговорку: «Фернандеш, когда он в форме».

С двойкой лучших определились быстро, а вот еще одного футболиста выдвинул экс-защитник «Сити» с важной оговоркой: «Маркус Рэшфорд, когда он в топовых кондициях». По сути англичанин поставил его в один ряд с капитаном.

После Ричардс продолжил: «Я бы взял и [Лисандро] Мартинеса. Очевидно, что он был нестабилен из-за травм и всего такого, и если я буду предельно честен, то на этом все».

Ширер, тем временем, оказался не согласен с выбором коллег и добавил с улыбкой: «Я думаю, что вы слишком щедры».

А как вы думаете, кто бы из состава «Манчестер Юнайтед» мог бы усилить любую топовую команду АПЛ? Пишите в комментариях.