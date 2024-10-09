Гончаренко вернулся в РПЛ – после вылета с «Уралом». Он убегал из ЦСКА и ссорился с «Краснодаром»

Будет спасать «Пари НН».

Виктор Гончаренко возвращается в Мир РПЛ – возглавил «Пари НН» вместо Саши Илича. Подписал двухлетний контракт.

Гончаренко больше 10 лет тренирует в России. Часто уходит со скандалами.

В «Кубани» Гончаренко шел пятым – и его уволили. После он называл руководство «дерьмом»

Клубы РПЛ заметили Гончаренко в белорусском БАТЭ: все шесть лет он брал чемпионство и удивлял в еврокубках. В ЛЧ-2008/09 белорусы дважды сдержали «Ювентус» (2:2, 0:0). В 2011-м БАТЭ в 1/16 финала ЛЕ не уступил «ПСЖ» (2:2, 0:0).

В 2012-м борисовский клуб обыграл «Лилль» и «Баварию» (по 3:1) – так ярко начали группу ЛЧ, но развить успех не сумели. Дальше БАТЭ Гончаренко дважды влетел «Валенсии» и в ответных матчах с грандами тоже не справился. Но громкие сенсации на старте уже не забыть.

В октябре 2013-го Гончаренко пришел в «Кубань». Итог – 8-е место. Сезон-2014/15 краснодарский клуб начал с 9-матчевой беспроигрышной серии, но уже в ноябре Гончаренко уволили – когда «Кубань» шла пятой. Формулировка «из-за отсутствия жесткости в общении с футболистами» казалась странной, учитывая, например, историю экс-защитника БАТЭ Егора Филипенко: Гончаренко после одного из матчей кидался в игроков льдом в раздевалке.

Вот что говорил об отставке генеральный директор клуба Евгений Муравьев:

«Эта отставка – превентивная мера. Есть целый ряд глубинных проблем, которые хорошо видны изнутри нам и незаметны со стороны. Уровень дисциплины, допущенный тренером, крайне низкий. Возникла реальная угроза, что команда не удержит высокие позиции в турнирной таблице».

Сам Гончаренко говорил, что не хотел расторгать контракт. Ухода не хотели и игроки – благодарили тренера за работу. А чуть позже Виктор дал интервью, где была такая цитата: «Неверно ассоциировать город, клуб и болельщиков с парой людей, оказавшихся дерьмом».

Вместо Гончаренко «Кубань» возглавил Леонид Кучук: с ним краснодарцы взяли только одну победу в 15 матчах чемпионата, но дошли до финала Кубка России, где в дополнительное время уступили «Локомотиву».

Первый раз тренировал «Урал» 2,5 месяца и уехал перед игрой с «Тереком» (на нее давали странные кэфы)

Гончаренко впервые пришел в «Урал» в июне 2015-го. Уже 1 сентября екатеринбургский клуб объявил о расторжении контракта с белорусским тренером «по обоюдному согласию из-за расхождения во взглядах на дальнейшие пути развития клуба».

Слухи об уходе Гончаренко появились 25 августа – перед матчем «Урала» с «Тереком» (сыграли 3:3). Вероятно, уход связан со странными коэффициентами на игру: букмекеры считали «Терек» явным фаворитом, хотя в шести предыдущих матчах лиги грозненцы не победили ни разу.

В итоге с «Тереком» Гончаренко не руководил командой. «Урал» подал это так: «По причинам личного характера отсутствует в расположении клуба». Тренера видели в минском аэропорту.

Сезон-2015/16 Гончаренко доработал ассистентом Леонида Слуцкого в ЦСКА, но быстро ушел, чтобы продолжить самостоятельную работу. В начале июня 2016-го Виктор возглавил «Уфу».

В Башкирии Гончаренко отработал без происшествий – правда, всего полгода. За это время он закрепился с «Уфой» в середине таблицы и вышел в четвертьфинал Кубка России. В декабре белоруса позвали в ЦСКА на место Слуцкого – от таких предложений не отказываются.

Второй приход в ЦСКА: убегал в Беларусь после 0:4 от «Зенита» и не отвечал на звонки

Гончаренко оба сезона в ЦСКА финишировал вторым в РПЛ. Осенью 2018-го были две яркие победы над «Реалом» в группе ЛЧ, а весной ЦСКА дошел аж до четвертьфинала ЛЕ, где проиграл только будущему финалисту – лондонскому «Арсеналу».

Проблемы начались в 2019-м, когда москвичи безвольно слили группу ЛЕ с «Ференцварошем», «Эспаньолом» и «Лудогорцем». Несмотря на средние результаты в чемпионате, руководство ЦСКА выразило поддержку Гончаренко – в конце мая 2020-го с ним продлили контракт.

А уже через месяц ЦСКА проиграл «Зениту» 0:4. Гончаренко не вышел на послематчевое интервью – объяснили плохим самочувствием. На следующий день медиа писали, что Виктор подал в отставку, а официальный сайт клуба сообщил, что к следующему матчу команду подготовит Сергей Овчинников.

Через восемь дней тренер вернулся к работе: оказалось, он самовольно уехал в Беларусь и игнорировал звонки руководства. В марте 2021-го Гончаренко ушел окончательно. Роман Бабаев объяснил увольнение ухудшающимися результатами и плохой психологической обстановкой внутри коллектива.

«За то, что было в ЦСКА, мне на самом деле стыдно, когда я уехал на неделю, – признавался Гончаренко в интервью Коммент.Шоу. – Горячее говно очень быстро остывает. Через неделю я понял, что совершил глупость. К счастью, Роман Юрьевич [Бабаев] держал со мной связь: «Давай, остынешь, пообщаемся».

Шумный уход из «Краснодара»: повлияло увольнение ассистента и неучастие в трансферах

Уже через пару недель Гончаренко возглавил «Краснодар», но продержался всего девять месяцев. В сезоне-2021/22 от южан ждали прорыва в РПЛ: летом неплохо усилились (взяли Кордобу, Крыховяка и Ильина) и играли в спокойном графике без еврокубков. Но в итоге при Гончаренко все получилось не так классно: только пятое место и семь очков отставания от второго «Динамо».

Уход опять вышел громким. По данным «Чемпионата», Сергей Галицкий сомневался в Гончаренко и думал об увольнении еще раньше, но затем команда прибавила. Владельцу не нравился стиль «Краснодара» при белорусском тренере. Гончаренко раздражало, что он не участвует в трансферах.

Поворотный момент – увольнение ассистента Гончаренко Руслана Зубика. Тренера это настолько задело, что он несколько дней не отвечал на звонки руководства «Краснодара».

«Возможно, я поспешил с приходом в «Краснодар». Нужно было приходить не в конце сезона, а в начале следующего, чтобы более обстоятельно подготовить команду, – объяснял Гончаренко в начале 2022-го. – Мнение о тренере формируется с самого начала работы, негатив от руководства накапливается. Если бы я пришел перед сезоном, то мог бы избежать негатива, который копился с начала работы в «Краснодаре».

Я не вижу, за что мне должно быть стыдно в момент ухода. Я не делал ничего такого. Никуда не пропадал, номер не менял. У меня всегда работает и белорусский, и российский телефон. О расторжении контракта я не знал. Прочитал на сайте».

Неоднозначный отрезок в «Урале»: рекордный старт и вылет после грустной весны

Летом 2022-го Гончаренко вернулся в «Урал». Первый сезон-2022/23 вышел неоднозначным: с классным рывком осенью и довольно грустной весной. В итоге «Урал» закончил 11-м.

Прошлый сезон Гончаренко начал шикарно: после пятого тура «Урал» делил первое место с «Краснодаром»! В первом же туре «Урал» впервые с 1995-го обыграл ЦСКА. И вообще выдал рекордный старт в клубной истории: 13 очков в пяти матчах.

На матч с «Зенитом» в августе «Урал» ехал в топе лиги, а за пару игр до этого выдал мегадраматичную победу : 3:2 против «Спартака» с двумя голами в конце. В Петербурге влетели 0:4 и – похоже, в тот момент что-то сломалось. Началась затяжная безвыигрышная серия в лиге: пробуксовывали аж 10 туров (три ничьих и семь поражений).

Общий баланс Гончаренко этой весной во всех турнирах: четыре победы, пять ничьих и семь поражений. «Урал» влетел в первом стыке «Акрону» (0:2) – и Гончаренко уволили.

Дальше Гончаренко был постоянным участником «Коммент.Шоу», а теперь едет в «Пари НН».

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Фото: fcnn.ru ; РИА Новости /Александр Вильф, Максим Богодвид, Павел Лисицын