У 36-летнего Дзюбы – уже 1+3 в «Акроне»! А где заканчивали Аршавин, Кержаков и Павлюченко?

Кержаков играл бесплатно, чтобы поехать на Евро.

Артем Дзюба мощно вернулся в РПЛ: оформил три голевые за четыре матча и забил «Ростову» Карпина.

«Меня вдохновляет то, что в меня поверили, – говорил нападающий после перехода в «Акрон». – Это всегда очень ценно, когда тренерский штаб в меня верит. Спасибо Эдуардовичу (Зауру Тедееву, главному тренеру «Акрона» – Спортс’‘). Спасибо команде за то, что стараются и так тепло приняли меня здесь. Болельщиков тоже хочется поблагодарить. Ну и я соскучился очень сильно по футболу. Не так долго осталось, поэтому надо каждым мгновением наслаждаться».

Мотивация 36-летнего Дзюбы ясна – осталось забить 4 гола, чтобы обогнать Кержакова в «Клубе 100» и стать лучшим российским бомбардиром в истории (у Кержакова – 233, у Дзюбы – 230). Артем после дебюта за «Акрон» говорил, что хочет побить и рекорд Лоськова: 265 очков по гол+пас в чемпионатах России. Шансы есть, между ними всего 5 результативных действий.

А как заканчивали карьеру другие известные российские форварды?

Кержаков на полгода уезжал в «Цюрих»: играл бесплатно, одновременно вылетел и выиграл Кубок Швейцарии

Александр Кержаков провалил 2015 год в «Зените»: еще в июне поссорился с новым тренером Андре Виллаш-Боашем из-за того, что не попадал в заявку, а потом несколько месяцев тренировался с дублем и не играл. Зимой Александр говорил в прессе, что главный тренер запретил появляться на базе, поэтому он тренировался самостоятельно в Москве.

И все-таки нашел новый клуб: 33-летний нападающий неожиданно согласился на аренду в швейцарском «Цюрихе». Цель: попасть в сборную и поехать на Евро-2016, до которого оставалось полгода.

В Швейцарии Кержаков был местной звездой. Полузащитник Артем Симонян, который играл за «Цюрих» с 2015-го по 2017-й, вспоминал:

«Во всех газетах, на всех сайтах писали: «Главная звезда российского футбола переходит в «Цюрих». Легенда, лучший бомбардир в истории. Ну это же правда. А в клубных соцсетях сразу стало на несколько тысяч больше подписчиков.

Спрашивали ли одноклубники про Кержакова, когда появилась новость о его трансфере? Постоянно. В один момент я уже устал всем рассказывать о Саше. Еще и в одной швейцарской газете написали, что Кержаков – друг Путина. Мол, приезжает один из лучших друзей Путина. И все игроки «Цюриха» спрашивали: «Он реально с Путиным дружит?! Серьезно?!» Я говорю: «Ну так, созванивается» (смеется). Керж сам потом удивился, что эта статья появилась. Посмеялись, забыли».

«Послушайте, я приехал играть за «Цюрих» не ради своего удовольствия или веселья, – отвечал Кержаков в медиа. – Для этого я бы мог и во дворе у себя играть. У меня там тоже весело. И команды собираются приличные – каждый по сто с чем-то килограмм. И зарплату бы платили.

В «Цюрих» же я приехал, чтобы играть в профессиональный футбол, заниматься своим любимым делом. Не рассматриваю это как расслабляющую командировку или отпуск. Я тут по 90 минут играю. И стараюсь решать определенные задачи».

И признавался, что поехал играть в Швейцарию точно не за деньги:

«Моя зарплата в «Цюрихе»? Не получаю здесь вообще ничего. Зимой произошел расчет с «Зенитом», с тех пор ни российский, ни швейцарский клуб мне не платят. Но я не могу назвать себя бедным человеком. Деньги, полученные от «Зенита», позволяют нормально жить. Клуб оплачивает мне половину аренды квартиры, предоставил служебный автомобиль. А я играю… чтобы играть. У меня не было возможности делать это в другом месте».

Статистика Кержакова в новом клубе – 7 голов за 19 матчей. Весной не мог забить в 7 матчах подряд (ни в одном «Цюрих» не выиграл), а клуб при нем одержал лишь 3 победы в чемпионате и вылетел. Зато выиграл Кубок Швейцарии: Кержаков сделал дубль в полуфинале (победа 3:0 над «Сьоном»).

В марте Кержакова даже вызвали в сборную на товарищеские матчи с Литвой и Францией. Главный тренер Леонид Слуцкий был доволен: «У него все шансы поехать на Евро. Я не сталкивался с таким, что футболист сначала полгода не играл, причем по каким-то странным причинам, а потом решил все-таки снова запустить карьеру, причем с самыми высокими амбициями в отношении национальной команды. Сам по себе поступок вызывает большое уважение. И сейчас вполне естественным выглядит то, что Кержаков прилагает максимальные усилия для возвращения в сборную. Собственно, ради этого он и уезжал играть в Швейцарию».

Летом аренда закончилась, Кержаков вернулся в Санкт-Петербург. На Евро все-таки не поехал: Слуцкий вызвал Дзюбу, Смолова и Кокорина, которые не забили ни одного гола за турнир.

Сезон-2016/17 Кержаков провел в «Зените»: в основном выходил на замену и забил 2 гола за 18 матчей. И после этого официально закончил, в 34. В прошлом году вспоминал о своей роли в команде Луческу (был тренером «Зенита» в сезоне 2016/17 – Спортс’‘):

«Нужно уметь вовремя уходить? Безусловно. Как говорила Фаина Раневская, лучше на час раньше, чем на секунду позже. У меня тоже был такой опыт — с «Зенитом», когда завершал карьеру. Все говорили, что мог бы ещё поиграть, но у меня было желание закончить карьеру в родном клубе. А если бы я не сделал это тогда, то потом такой возможности у меня, скорее всего, не было бы. Я понимал свою роль в «Зените» того периода, с Мирчей разговаривал о ней. Луческу тоже, кстати, замечательный человек, о котором у меня остались очень добрые воспоминания. Он мне обозначил то, что от меня хотел, и я с этим согласился. Были ребята, которые на тот момент играли сильнее меня. Чего он хотел? Чтобы я своим примером показывал, каким должно быть отношение к делу. В итоге я, наверное, провел больше всех тренировок за сезон. Думаю, что если бы его [Луческу] не убрали, то и я бы ещё остался. Но досады нет, это футбол.

Сразу увидел, что Роберто Манчини я не нужен? Конечно. Никто в клубе мне не говорил, что я нужен. Контракт закончился, и я завершил карьеру. Я [при Манчини] и ни в одной тренировке не участвовал. Не звали».

Павлюченко прилетал на вертолете на матчи Второй лиги, а президент «Урала» Григорий Иванов защищал его от бандитов

Последний клуб Павлюченко в РПЛ – «Урал», с которым 34-летний нападающий подписал однолетний контракт перед сезоном-2016/17. Роман приносил пользу: хоть и забил всего 4 гола, до зимней паузы почти каждый матч играл без замен (в межсезонье приехал молодой Владимир Ильин и вытеснил Павлюченко), а еще помог клубу дойти до финала Кубка (проиграли «Локомотиву» 0:2).

Президент Григорий Иванов был доволен игрой Павлюченко. Например, весной говорил, что планирует продлить контракт со звездным форвардом: «Мы с Павлюченко обо всем уже договорились и подпишем новый контракт. Рома такой человек, что с ним необязательно торопиться оформлять все официально, потому что можно быть уверенным: если мы с ним ударили по рукам, то никто не подведет друг друга.

Пока мы продлеваем соглашение только на год, а потом посмотрим, как сложится жизнь. Все-таки у Павлюченко семья живет в Москве, ребенок в школу ходит – тяжело жить на два города. Роман очень важен для нашего коллектива. Дай Бог ему здоровья, чтобы долго продолжалась его карьера футболиста. Мы пока на него рассчитываем как на игрока. А там посмотрим, чего он сам захочет. Ему решать. Мы будем рады видеть его в «Урале» в любом качестве».

Но Павлюченко не продлил контракт по семейным обстоятельствам и уехал к в Москву. Спустя несколько лет, на ютуб-канале «Коммент.Шоу» Роман вспоминал, как Иванов вступался за него в Екатеринбурге:

«С одним чуваком не поделили дорогу, он вышел такой блатной весь, крутой. Потом оказалось, что он какой-то местный бандит, авторитет, его все знают. Под мой подъезд потом приходила толпа, ждали меня. Когда Иванов узнал, что на меня охоту ведут местные бандюги, он встретился с ними и сказал: «Если пальцем Ромку тронете, я вас уничтожу».

Уже через неделю после ухода из «Урала» Павлюченко нашел команду в Москве: подписал контракт с московским «Араратом», который в том году только образовался и получил лицензию для выступления во Второй лиге. «Арарат» – богатый проект бывшего футбольного агента Валерия Оганесяна и медиаменеджера Арама Габрелянова. В заявке на сезон-2017/18 были Самошников, Павлюченко, Лебеденко, Квеквескири, Измайлов, Ребко и Сергей Давыдов. Клуб сразу вышел в Первую лигу, но появились проблемы с финансированием, и «Арарат» переехал в Армению. В 2019-м московский «Арарат» снова заявился во второй дивизион, уже через год официально закрылся.

В Москве Павлюченко поругался с руководством: осенью 2017-го раньше времени уехал в отпуск – это не понравилось «Арарату», в заявлении которого жаловались, что нападающий ни с кем не согласовал отъезд и подвел команду. Клуб не расторг контракт, но лишил Романа «стимулирующих выплат».

«Буду оспаривать решение клуба в палате РФС по разрешению споров, – отвечал Павлюченко. – У меня нет другого выхода. Что мне теперь, за 100 рублей играть? Я считаю, что это решение необоснованно. Я прочитал, что, когда я уехал за пределы России, клуб мне звонил и писал, чтобы я вернулся. Но такого не было! Мне даже смешно это читать. Ни один человек из клуба со мной не связался!»

В итоге Павлюченко зимой покинул клуб. Но не закончил! В 36 лет оказался в ногинском «Знамени». О трансфере договорился Ренат Янбаев, который играл там, он же и подтянул легенд Самедова и Шишкина. Позже нападающий рассказывал, как переносит нагрузки:

«С клубом договорились: каждый день не тренируюсь, но пару раз в неделю – обязательно. А то и три. Плюс игры по выходным. Дальние выезды, бывает, пропускаю. В принципе мне хватает, физически чувствую себя отлично. Во Второй лиге же как? Дал рывочек на полтинник, назад отработал столько же, опять включился – можно позволить себе паузу. Походил пешочком пару минут, отдышался, восстановился – поехали дальше. В РПЛ и в Первой лиге такие варианты не прокатят. Когда «Знамя» играло в любительской лиге, я только на матчи приезжал. Но во втором дивизионе движения больше, нужно быть в тонусе. В прошлом году даже ездил с командой на сборы в Новороссийск. Две недели как молодой!».

Павлюченко играл за «Знамя» с 2018-го по 2022-й (в 2019-м было возвращение в «Арарат» на 5 месяцев). На профессиональном уровне забил 36 голов за 57 матчей. И был суперзвездой в Ногинске.

За период выступлений за «Знамя» была еще одна интересная история – Павлюченко прилетел на выездную игру на вертолете! Но говорил, что так случайно получилось – не успевал добраться на машине:

«Мы на два дня уехали с детьми отдыхать, там возле Домодедово хорошая база. Рыбачили, купались. У нас в тот день был матч в Орехово-Зуево. Открываю навигатор и понимаю, что мне на машине ехать три часа в одну сторону. Потом смотрю, у нас в отеле вывеска: «вертолетные прогулки». И цена адекватная, и как раз на площадке два вертолета стояли.

Я с ними поговорил: так и так, у меня игра. Пилот посмотрел площадку, где можно сесть. Ему вертолетная площадка и не нужна была, просто пятачок небольшой, чтобы было где сесть. Мы договорились, долетели за полчаса.

Все тогда были в шоке. Самое интересное, когда садились в лесу, там был пятачок, деревья и речка, рядом люди шашлыки жарят, купаются. Они такими глазами смотрели, когда вертолет садился!

После матча я выхожу со стадиона, наши болельщики подходят и предлагают подвезти, я им говорю: не надо, сейчас за мной приедут. Потом они видят, что я захожу в лес, и спрашивают, кто меня подвезет. Думали, может, на катере. А мне просто не хотелось показывать, что за мной сейчас прилетит вертолет. А они стоят, смотрят, кто за мной приедет.

Потом появляется вертолет из-за деревьев, у всех глаза сразу расширились. Сел, взлетели, и говорю себе: в «Тоттенхэме» играл – на матчи на машине ездил, за «Знамя» играю – на вертолете на игру прилетаю».

В октябре 2022-го Павлюченко поучаствовал в потасовке на матче Второй лиги, за которую его дисквалифицировали на 8 матчей. После этого Роман официально объявил о завершении карьеры.

Аршавин приехал в Казахстан с 8 кг лишнего веса, но за три года стал легендой «Кайрата»

Весной 2016-го 34-летний Аршавин покинул «Кубань» и сразу сказал, что закончит карьеру, если не будет предложений. Нашел себя в казахстанском «Кайрате», где его ждал главный тренер Александр Бородюк. Владелец клуба Кайрат Боранбаев вспоминал:

«Подписали мы контракт не сразу, поскольку договорились о некоторых вещах, которые Андрей сначала должен выполнить, – что и произошло. Это было связано с физической подготовкой. После травмы в «Кубани» он не тренировался, набрал лишний вес и не был полностью уверен в своем организме. Почему и попросил внести в контракт пункт, что в любой момент может уйти. Мне кажется, Андрей сам хотел понять – готов он играть или нет. Оказалось – готов, и еще как! Мы сделали для него ударную персональную программу, которая привела к результату».

Через месяц Бородюк ушел, но Андрей остался в Алма-Ате.

Позже экс-врач «Кайрата» рассказывал о физической форме форварда: «Когда я работал в «Кайрате», к нам приехал Андрей Аршавин. Замечательный человек, профессионал своего дела. Но была у него одна проблема – он приехал с восемью килограммами лишнего веса. Руководство рассчитывало, что он сразу начнет играть. Мы объяснили, что это нереально.

В итоге Аршавину дали время, в течение четырех недель Андрей работал со мной и тренером по физподготовке, привел себя в отличную форму и в итоге стал лучшим игроком Казахстана».

«Он целый месяц работал с командой, не подписывая контракт, – говорил одноклубник Анатолий Тимощук. – О чем это говорит? Как раз о том, что у человека есть цель, есть стремление быть именно тем Аршавиным, игрой которого все не так давно восхищались».

В Казахстане Аршавин стал звездой: в первом же сезоне стал одним из вице-капитанов и выиграл Кубок Казахстана, а в 2018-м продлился еще на год. Итог: 108 матчей, 30 голов и 37 голевых.

«В чемпионате Казахстана моего нынешнего стартового рывка вполне хватает, – делился Аршавин. – Но даже правильным восстановлением резкость не вернуть. Физиология.

Роль лидера в команде? Даже без вице-капитанства был бы лидером. Где бы ни играл, всегда им становился. Я лидер по натуре, не могу быть не лидером. Другое дело, что иногда команда это воспринимает, а иногда нет. В «Кайрате», надеюсь, именно так относятся. Возможно, не все, но в целом так и есть».

Перед началом первого сезона Аршавина в Казахстане местный журналист в шутку сказал, что побреется налысо, если россиянин забьет 8 голов за сезон. Как только Аршавин забил восьмой гол, в соцсетях клуба появилось обращение от футболиста к журналисту. И спустя несколько дней на ютуб-канале «Кайрата» вышло видео, как Андрей самостоятельно побрил проигравшего.

В конце сезона-2018/19 37-летний Аршавин объявил, что заканчивает. В Казахстане красиво проводили легенду: на прощальном матче фанаты пели песню «Привет, Андрей», а команда одела футболиста в национальный казахстанский костюм с игровым номером на спине.

Три года назад Аршавина спрашивали про возобновление карьеры: «Мне недавно в Казахстане предложили возобновить карьеру в одном клубе. У меня нет желания.

Я сказал, что в Казахстане мог только в одной команде играть. Иначе меня не поймут. Карьеру уже не возобновлю никогда».

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Дзюба побьет рекорды Кержакова и Лоськова?

Фото: РИА Новости /Тимур Батыршин, Александр Гальперин, Алексей Филиппов, Михаил Куравлев, Павел Лисицын; Steffen Schmidt/Freshfocus/Global Look Press