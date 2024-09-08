Клопп – тренер «Дортмунда». Вернулся ради особого матча

Собрались легенды клуба.

Юрген Клопп вернулся в «Дортмунд»! Но только на денек – ради прощального матча Якуба Блашчиковского и Лукаша Пишчека.

Клопп возглавил команду Блашчиковского.

Тренер подошел к делу серьезно и предложил лучший план на игру: «Хорошие эмоции и сила дружбы. Есть вопросы?»

Сработало идеально – 5:4 в пользу команды Клоппа.

На матче были больше 80 тысяч зрителей, Юрген после победы веселился с трибунами.

Улыбался не только Клопп. Соперники поздравляли друг друга с голами.

У Юргена в составе были Роман Вайденфеллер, Матс Хуммельс, Невен Суботич, Кевин Гросскройц, Камиль Гросицки, Мохамед Зидан, Нельсон Вальдес. Люди золотой эпохи.

В команде Пишчека сыграли другие легенды – Марсель Шмельцер, Сократис Папастатопулос, Нури Шахин (нынешний тренер даже забил), Юлиан Брандт и Генрих Мхитарян. Руководил ими Петер Кравец.

В перерыве на поле выпустили сотню детей из академии «Дортмунда». Ребята гоняли мяч с Блашчиковским, Пишчеком и Шахином.

Блашчиковски и Пишчек покинули поле на 89-й минуте под овации болельщиков на «Сигнал Идуна Парк».

Зрители проводили и Матса Хуммельса – он покинул «Боруссию» свободным агентом, ушел на замену в середине первого тайма и сделал прощальный круг.

До арены он добрался на электросамокате – милая деталь перед стартом.

Все остались довольны – это самое важное.

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Фото: Gettyimages /Sascha Schuermann