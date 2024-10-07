Однажды за него заплатили 41 000 000 евро, а теперь он забивает голы в парке и пытается вытащить легендарный клуб из задницы

Экс-форварду сборной Англии Энди Кэрроллу уже 35 лет и всем болельщикам «Ливерпуля» он запомнится как тот парень, которого взяли вместо Фернандо Торреса за 41 млн евро. На Мерсисайде игрок откровенно провалился и спустя два сезона уехал в «Вест Хэм».

С момента переезда на «Энфилд» Кэрролл ни разу не забивал больше десяти мячей за сезон, а последние сезоны он даже не играл в элитных дивизионах топ-5 лиг Европы − сперва был в Чемпионшипе с «Редингом» и вывалился с ним в Лигу 1 (Д3), а затем перешел в клуб французской Лиги 2 «Амьен». Именно там он начинал нынешний сезон.

Параллельно развивалась история «Бордо». В сезоне-2008/09 клуб был чемпионом Франции, после довольно регулярно попадал в еврокубки, но из-за финансовых проблем последних лет сперва оказался во втором дивизионе, а затем и вовсе его понизили до Д4.

Энди Кэрролл новый сезон начал не слишком удачно, разорвал контракт с «Амьеном» и внезапно оказался в «Бордо». Мотивация у парня точно попадает в сердце каждого болельщика клуба.

«Знаете, я просто люблю играть в футбол, и у меня появилась возможность поиграть за большой французский клуб. В конечном счете не так важно, в каком дивизионе ты играешь. Я люблю футбол и приехал именно за этим. Надеюсь, мы достигнем наших целей на сезон».

При этом зарплата у форварда довольно смешная − всего 3,5 тысячи евро в месяц. Для него это совсем не проблема.

«Как я уже сказал, я просто люблю футбол. Честно говоря, то, что я играю за «Бордо», даже стоит мне денег. Но я просто счастлив, что играю в футбол. Хочу быть частью истории клуба, и дело, если честно, не в деньгах. В моей карьере деньги никогда не были главным».

Дебют у Кэрролла получился более чем успешным: сделал дубль в ворота «Вольтижер Шатобриан» (2:2) и спас ничью.

А уже в следующем туре против «Олимпик Сомюр» снова забил два гола, причем оба головой. Эта победа стала первой для «Бордо» за пять туров. Клуб с шестью очками пока идет лишь на грани зоны вылета, но с таким усилением обязан быть выше.

Воспитанники «Бордо» возобновили карьеру, чтобы помочь вылетевшему клубу. Мавуба не играл 5 лет!