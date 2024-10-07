📸 Лунин косвенно повлиял на травму Карвахаля. За минуту до повреждения Андрей не послушал совет Дани и получил упреки от партнеров

Дани Карвахаль порвал крестообразную связку в матче с «Вильярреалом». Капитану «Мадрида» предстоит перенести операцию, он пробудет в лазарете 8-10 месяцев.

А ведь повреждение можно было предотвратить. Журналисты ElDesmarque разобрали цепь событий, приведших к тяжелой травме Дани. Давайте перенесемся в тот вечер на «Сантьяго Бернабеу».

В матче «Мадрида» и «Вильярреала» подходит к концу добавленное время, «сливочные» ведут со счетом 2:0, исход встречи уже решен. Мяч оказывается у Лунина.

Карвахаль просит голкипера отдать длинную передачу: Дани несколько раз поднимает руки вверх, обращаясь к Андрею.

Испанец показывает, куда нужно отправить мяч.

Вместо длинной передачи Лунин играет с Карвахалем на коротке. Возможно, украинец банально не услышал подсказку капитана, а может, решил довериться своим чувствам.

Так или иначе, мяч вновь оказывается у Дани. Игра длится несколько секунд и ситуация повторяется вновь: Лунин получает мяч, отдает короткую передачу Милитао, а Эдер пасует на Карвахаля. Что было дальше, мы помним. В единоборстве с Йереми Пино Дани получил тяжелейшую травму и повалился на газон, крича от боли.

К капитану сразу же сбежалась вся команда. Лунин, как и другие игроки «Мадрида», сильно нервничает. Как отмечает ElDesmarque, украинец, кажется, помнит, что все началось с его решения не выносить мяч вперед. Андрей не перестает жестикулировать.

К Лунину подходит Вальверде и повторяет жест Карвахаля – поднимает руку вверх.

На длинную передачу, которую так и не сделал голкипер, намекает и Родриго.

У Рюдигера к расстроенному Андрею тоже нашлись претензии. Тони потрепал украинца по голове и жестом изобразил все ту же длинную передачу.

А вот для Беллингема все было однозначно – в травме Дани виноват Йереми Пино. Джуд грубо выразил испанцу претензию.

Лукас Васкес умерил пыл соперников.

Разумеется, Андрея нельзя винить в травме Карвахаля – голкипер просто не мог предвидеть, что одно его решение приведет к столь ужасным последствиям.

Лунин и сам испытывает проблемы со здоровьем: вратарь подхватил вирус, из-за которого не отправится в расположение сборной Украины на международный перерыв. Из строя также выбыли Милитао и Винисиус – парни не присоединятся к сборной Бразилии на осенние матчи.

Пожелаем всем игрокам скорее поправиться.

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