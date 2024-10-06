«Мадрид» продлил контракт с Карвахалем через три часа после травмы защитника. Дани трогательно поблагодарил родной клуб
Дани Карвахаль получил тяжелую травму в концовке матча девятого тура Ла Лиги против «Вильярреала». Клуб подтвердил, что испанец порвал «кресты», ему предстоит перенести операцию. Дани пропустит 8-10 месяцев.
«Мадрид» поддержал свою легенду. Спустя три часа после получения травмы Карвахаль продлил контракт с родным клубом. Новое соглашение «Реала» с защитником рассчитано до 2026 года.
Дани тепло поблагодарил «сливочных» за такой жест:
«У меня есть лишь слова благодарности «Реалу» и нашему президенту Флорентино Пересу. В такой день, как сегодня, мы объявляем о продолжении сотрудничества до 2026 года, чтобы показать, что это лучший клуб в мире во всех отношениях.
Успехи, который мы разделяем, наполняют нас счастьем, а в трудные моменты по-настоящему раскрывается душа. Спасибо «Реалу», Карвахаль надолго останется в белом».
Скорейшего выздоровления, Дани!
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