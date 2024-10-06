«Чувствую, что меня очень любят». Даже фанаты «Барсы» поддерживают Карвахаля
Болельщики мадридского «Реала» поддержали защитника Дани Карвахаля после того, как он подтвердил травму крестообразных связок.
Испанец сообщил в соцсетях, что ему потребуется операция и он выбыл на несколько месяцев:
«Серьезная травма крестообразных связок подтвердилась, мне потребуется операция, и я выбыл на несколько месяцев. Уже с нетерпением жду начала восстановления и возвращения, как зверь. Огромное спасибо всем за ваши сообщения, я чувствую, что меня очень любят».
Реакции фанатов:
💭 «Какая потеря, но безопасность игрока превыше всего».
💭 «Мое сердце сжалось, когда я увидела фотографии травмы, ты чемпион, Карва, ты вернешься еще сильнее».
💭 «Ты настоящий лидер, травма будет бояться тебя, а не наоборот. Мы ждем твоего возвращения».
Даже болельщики «Барселоны» пришли поддержать испанца.
💭 «Всего ему наилучшего, он должен вернуться более сильным».
💭 «Все хорошо Дани..... не волнуйтесь, мы поддерживаем вас».
💭 «Дани – хороший человек. Скорейшего выздоровления».
💭 «Желаю Карвахалю выздоровления 🙏»
💭 «Это выглядело очень ужасно, поправляйся скорее».
Увидев фото, стало не по себе. Здоровья, что тут ещё скажешь
А ты белый или пушистый?