🤪 Палмер просто псих! За последний год он круче Холанда, Мбаппе и вообще всех. Кроме одного парня 😱
Невероятная игра Коула Палмера на минувших выходных облетела футбольный мир. 22-летний англичанин оформил первый в истории АПЛ покер за первый тайм.
Теперь у Палмера 43 голевых действия за «Челси», которые он набрал чуть больше, чем за год. Это второе место среди игроков топ-лиг Европы. Знаете, кто его опережает?
Верно. Харри Кейн. У форварда «Баварии» 49 результативных действий: 38 голов и 11 передач.
Палмер же отличился 28 раз - он всего на шесть голов отстает от Эрлинга Холанда. Зато по ассистам у Коула нет равных.
Статистика подсчитана с сентября 2023-го.
Надолго ли?