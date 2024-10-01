🤪 Палмер просто псих! За последний год он круче Холанда, Мбаппе и вообще всех. Кроме одного парня 😱

Невероятная игра Коула Палмера на минувших выходных облетела футбольный мир. 22-летний англичанин оформил первый в истории АПЛ покер за первый тайм.

Теперь у Палмера 43 голевых действия за «Челси», которые он набрал чуть больше, чем за год. Это второе место среди игроков топ-лиг Европы. Знаете, кто его опережает?

Верно. Харри Кейн. У форварда «Баварии» 49 результативных действий: 38 голов и 11 передач.

Палмер же отличился 28 раз - он всего на шесть голов отстает от Эрлинга Холанда. Зато по ассистам у Коула нет равных.

Статистика подсчитана с сентября 2023-го.

Надолго ли?