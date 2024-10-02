💣 Палмера попросили выбрать пенальтиста, от удара которого зависела бы его жизнь. У вас 0 шансов угадать, но круче ответа быть не может 🤯

Коула Палмера попросили назвать игрока, которому он доверил бы «пенальти жизни» - удар, от которого зависело бы само существование Палмера. Иначе говоря: Футболист, имеющий максимальный шанс забить.

«Если я не могу назвать себя... А, могу? Ладно. Но я бы хотел назвать другого человека для контента. Он сразу пришел мне в голову - Марио Балотелли. Видели, как он исполняет пенальти? Я доверяю ему. Посмотрите его пенальти на Ютубе.

Ну да, он немного безумный. Возможно, я бы еще выбрал Айвена Тоуни», - сказал Палмер.

А кому бы вы доверились? Кроме Федора Смолова.

🤪 Палмер просто псих! За последний год он круче Холанда, Мбаппе и вообще всех. Кроме одного парня 😱

😮 «И тогда мне позвонили из «Челси». Палмер признался, что не хотел уходить из «Сити» 🤯