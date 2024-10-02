😮 «И тогда мне позвонили из «Челси». Палмер признался, что не хотел уходить из «Сити» 🤯

Коул Палмер уже стал полноценной звездой АПЛ. Но еще год назад Пеп Гвардиола видел его в лучшем случае игроком запаса «Сити».

Англичанин уехал в кризисный «Челси» и теперь бьет рекорды лиги.

Но давайте вспомним, что он сказал в начале этого года о решении, изменившем его карьеру.

«Я надеялся, что никогда не покину «Манчестер Сити», но очень рад, что принял решение приехать в «Челси».

Я хотел уйти на год в аренду, а затем вернуться и закрепиться в первой команде. Но мне сказали, что я не могу выбрать аренду - либо остаюсь, либо меня продают. И тогда мне позвонили из «Челси». Я сказал, что хочу к ним уйти.

Рад, что выбрал такой вариант», - признался Коул Палмер.

Напомним, Палмер перешел в «Челси» в последний день трансферного окна прошлого года. Трансфер обошелся синим в €47 млн.