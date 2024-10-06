2+1 Кордобы оставили «Краснодар» лидером. «Локо» выше «Зенита»

Три команды в борьбе за титул.

В РПЛ укрепилась тройка лидеров – «Локомотив», «Краснодар» и «Зенит» в отрыве от остальных.

«Зенит» в субботу убрал «Оренбург» (1:0), «Локо» и «Краснодар» не ошиблись в воскресных матчах.

«Локо» взял шестую победу

«Локо» обыграл «Крылья» благодаря голу Тимура Сулейманова. Форвард среагировал на прострел Наира Тикнизяна. «Локо» вышел вперед только на 75-й минуте – самарцы долго удерживали ничью, а могли даже забить.

● Илья Лантратов – один из героев матча. Насобирал целых семь сэйвов – в этом сезоне так много еще не делал.

● Сулейманов впервые отличился в Мир РПЛ-2024/25. Пять из восьми голов за «Локомотив» он забил после выхода на замену – теперь вообще победный первым касанием.

● «Локомотив» выиграл шесть матчей подряд. С 30 июля взяли 13 побед в 14 играх. Единственное поражение нанес «Краснодар» (0:3) 1 сентября.

● «Локомотив» не уступает «Крыльям» 20 матчей – с 2011 года. А в Москве последний раз проигрывали еще в 2006-м, добавила Opta.

Кордоба разнес «Химки» дублем и голевой. Восьмая победа «Краснодара» подряд

«Краснодар» разобрал «Химки» (4:0) благодаря блестящей игре Джона Кордобы. В первом тайме он реализовал навес Сергея Петрова, а во втором сделал голевую на Жоау Баши и еще раз забил сам. Джон в бешеной форме: 6+2 в четырех последних матчах чемпионата. Сверкнул даже с «Локомотивом» (гол) и «Зенитом» (1+1). Кевин Кастаньо тоже порадовал: дебютный мяч и голевая на Кордобу.

● Суперсерия «Краснодара» живет: восемь побед в РПЛ подряд . Единственная команда без поражений. Южане после блеклого старта обыграли уже пачку конкурентов: ЦСКА, «Динамо» «Локомотив» и «Зенит».

● «Краснодар» обычно не так хорош в матче с «Химками»: в последних семи встречах в РПЛ южане выиграли трижды, зато как: до этого были сумасшедшие разгромы 6:0 и 7:2.

● У «Химок» только одна победа в Мир РПЛ – над «Рубином» (3:2). Плюс пять ничьих и пять поражений. Подвисли на 13-м месте – зона стыков.

Чемпионская гонка в РПЛ: «Краснодар» – лидер, «Зенит» пока третий

«Краснодар» по-прежнему первый – благодаря победе над «Локо». «Зенит» пока третий, но отстает лишь на одно очко. Первая тройка серьезно оторвалась: дальше идут ЦСКА и «Динамо», у них только по 20 очков.

«Краснодар» после паузы на сборные сыграет со «Спартаком» – очередной топ-соперник. «Локо» в 12-м туре тоже проверит «Химки», а «Зенит» поедет к «Акрону» во главе с Дзюбой.

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Фото: РИА Новости /Виталий Тимкив, Владимир Астапкович