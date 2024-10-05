🔥 Появился «новый» претендент на место тен Хага. Вам он точно понравится!

Портал i sport утверждает, что «Манчестер Юнайтед» хочет возобновить переговоры с Томасом Тухелем.

Манкунианцы срочно ищут варианты замены Эрику тен Хагу среди свободных топ-специалистов. Но претендентов не так много. Вчера стало известно, что Симоне Индзаги отказался от предложения «Юнайтед», решив сосредоточиться на работе с «Интером».

Реакция фанатов на идею с подписанием Тухеля👇🏽

💭 «Да, Томас Тухель зарекомендовал себя по работе с «Челси». Если это возможно, «Манчестер Юнайтед» должен рассматривать его в качестве основного кандидата на тренерский пост. Его тактическая хватка и успех в Премьер-лиге делают его жизнеспособным вариантом».

💭 «Кажется, что для «Юнайтед» любая новая альтернатива может быть лучше...»

💭 «Ну, я все еще предпочитаю его Саутгейту».

💭 «Тухель имеет большой послужной список и знает, как управлять крупными клубами».

💭 «Тухель больше, чем «Юнайтед».

Хороший вариант?