Фанаты выбрали пять худших форм «МЮ». В топе комплект, который Фергюсон приказал снять в перерыве матча

Энциклопедия футбольных форм FootballKitArchive собрала все комплекты «Манчестер Юнайтед». Болельщики могут свободно зайти на сайт и проголосовать за майки разных сезонов. Голосование проводится в категории не только лучших форм, но и худших. Посмотрим, какие из них вызвали у фанатов определенные неприятные рефлексы.

Пятое место − вратарский комплект сезона-1993/94

В этом сезоне «МЮ» сделал победный дубль − первое место в АПЛ и Кубок Англии. Ворота команды защищал легендарный Петер Шмейхель, а в следующем году в клуб придут знаменитые воспитанники Класса 92.

Четвертое место − выездной комплект сезона-1995/96

Легендарная форма, про которую есть два интересных факта. Во-первых, этот комплект «МЮ» использовал всего пять раз, причем в этих матчах команда четырежды проиграла. Во-вторых, он печально известен тем, что его надели на матч АПЛ против «Саутгемптона» и в перерыве Фергюсон приказал команде переодеться в третью форму. Почему? Игроки не могли узнавать друг друга на поле.

Третье место − третий вратарский комплект сезона-2018/19

Эта майка использовалась Давидом де Хеа и Серхио Ромеро всего несколько раз. В том сезоне «Юнайтед» стал лишь шестым в АПЛ, а в Лиге чемпионов отлетел в четвертьфинале от «Барселоны» − 0:1 и 0:3. На этой же стадии Кубка Англии команда проиграла «Вулверхэмптону» (1:2).

Второе место − первый вратарский комплект сезона-1996/97

Вновь вратарская форма, вновь Umbro и комплект, который носил Петер Шмейхель. Чем примечателен тот сезон? Вновь стали чемпионами Англии и выиграли Суперкубок.

Первое место − домашний вратарский комплект сезона-2024/25

Удивительно, но худшая форма, по мнению болельщиков, оказалась нынешнего сезона. За нее проголосовало не так много людей (по сравнению с предыдущими), но все они были слишком скептичны. Adidas в этом году действительно не сильно старался и выкатил сильно однообразные вратарские комплекты. Такие можно встретить в команде любой лиги, в том числе за пределами топ-5. Возможно, по этой причине ее признают худшей, ведь в Umbro хотя бы старались как-то выделиться.

А какая форма вам не понравилась больше всего? Пишите в комментариях.