Голкипер «Жироны» за матч отразил три пенальти – от трех разных игроков! В Ла Лиге последний раз такое было в матче «Мадрида»

У Дибу Мартинеса появился серьезный конкурент на роль первого номера сборной Аргентины – Пауло Гассанига. Голкипер «Жироны» отразил сразу три пенальти в матче с «Атлетиком» в девятом туре Ла Лиги. Правда, в протокол встречи войдут лишь два спасения вратаря.

На 28-й минуте «Атлетик» получил право на одиннадцатиметровый. К точке подошел Алекс Беренгер, пробил, но его удар отразил Гассанига!

Через 10 минут Ясер Асприлья вывел «Жирону» вперед, в концовке первого тайма Ойан Сансет сравнял счет.

Безумие началось во второй половине встречи. На 56-й минуте «Атлетик» заработал еще один пенальти, исполнять удар отправился Иньяки Уильямс. Гассанига вновь отразил удар соперника с точки, но после просмотра повтора арбитр увидел нарушение в игре вратаря – пенальти пришлось бить заново.

После неудачной попытки Уильямса к одиннадцатиметровой отметке подошел Андер Эррера: разбег, удар и очередное спасение аргентинского голкипера!

А знаете, в чем ирония? В дополнительное время при счете 1:1 пенальти заработала уже «Жирона», Кристиан Стуани реализовал одиннадцатиметровый и обеспечил каталонцам победу в матче.

«Атлетик» впервые в 21 веке не смог реализовать два пенальти в одном матче Ла Лиги. До встречи «Атлетика» и «Жироны» последний раз в испанском первенстве такая же неудача в исполнении одиннадцатиметровых настигла «Мадрид».

В 2022 году «Реал» отправился в гости к «Осасуне»: в том матче Серхио Эррера отразил два удара Карима Бензема с точки. Правда, команде из Памплоны спасения голкипера не помогли, «королевский клуб» одержал победу со счетом 3:1.

Как вам перформанс вратаря «Жироны»?

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