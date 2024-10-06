Левандовски забил три мяча за полчаса и обошел Холанда по голам в Европе. Быстрее поляка хет-трик за «Барсу» оформляли лишь трое

После поражения в игре с «Осасуной» Ханси Флик заново завел каталонскую машину. В Лиге чемпионов «Барса» забила «Янг Бойз» пять безответных мячей, а в девятом туре Ла Лиги от «блауграны» пострадал «Алавес».

К перерыву Роберт Левандовски обеспечил своей команде преимущество в три мяча. Поляку понадобилось 32 минуты игрового времени, чтобы оформить хет-трик. Быстрее Роберта три мяча за «Барсу» забивали лишь три игрока:

1. Самюэль Это′О против «Альмерии» в 2008 году (оформил хет-трик к 24-й минуте);

2. Хусто Техада против «Сосьедада» в 1954 году (оформил хет-трик к 28-й минуте);

3. Лионель Месси против «Майорки» в 2011 году (оформил хет-трик к 30-й минуте).

Хет-трик Роберта помог ему обойти Холанда в рейтинге лучших бомбардиров топ-5 лиг Европы в этом сезоне. Теперь поляк возглавляет рейтинг.

Что же будет во втором тайме?

Уникальный рекорд ЛЧ. Два игрока забили 10+ голов за три разных клуба. Назовете обоих?

Топ-20 бомбардиров Лиги чемпионов. Холанд уже здесь, трое легенд без главного трофея

📸 Игроки «Барсы» встретились с тяжелобольными детьми. Ребятам помогает благотворительный фонд имени Кройффа