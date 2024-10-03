Уникальный рекорд ЛЧ. Два игрока забили 10+ голов за три разных клуба. Назовете обоих?

Лига чемпионов прекрасна многим: насыщенностью элитных игроков, внезапными исходами, но еще – уникальными рекордами. За почти 70-летнюю историю турнира лишь два футболиста забили 10+ голов за три разных клуба в ЛЧ.

Первым был Криштиану Роналду, он начал путь к статусу лучшего бомбардира еще в конце нулевых, играя в «Манчестер Юнайтед». Португалец брал ЛЧ как с «МЮ», так и с «Реалом» – в «Мадриде» наколотил больше сотни в любимом турнире.

Роберт Левандовски присоединился к рекорду Криштиану на этой неделе, отгрузив дубль «Янг Бойз». Форвард начал путь в ЛЧ в начале десятых: остался в шаге до трофея с «Дортмундом», но пришел к успеху с «Баварией» Ханси Флика. Сейчас немец и поляк снова вместе – тащат «Барсу» к долгожданному трофею, который не видели в клубе уже девять лет.