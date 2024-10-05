Фанаты «Мадрида» оккупировали офсайт France Football и вывели в лидеры своих. Голосование скомпрометировано?

В конце октября в Париже состоится церемония вручения «Золотого мяча». Букмекеры считают, что в этом году главную индивидуальную награду в футболе заберет Винисиус.

У болельщиков появилась возможность отдать свой голос за любого номинанта на сайте France Football. Надо сказать, фанаты также отдают предпочтение Винисиусу. За бразильца проголосовали почти 70% опрошенных. Следом идет одноклубник Жуниора – Джуд Беллингем.

Родри, которого многие называли главным конкурентом Вини, занимает лишь четвертую строчку в фанатском голосовании. В топ-5 вошли Лаутаро Мартинес и Ламин Ямаль. Каталонский вундеркинд в этом году также будет бороться за Трофей Копа – награду лучшему молодому игроку.

В голосовании за приз лучшему тренеру года в мужском футболе тоже лидирует представитель «королевского клуба»: Карло Анчелотти обходит Хаби Алонсо, чей «Байер» провел удивительный сезон без поражений во внутренних турнирах.

Поклонники «Мадрида» отлично потрудились: в голосовании за Трофей Яшина также лидирует игрок «Реала» – Андрей Лунин, отлично заменивший травмированного Куртуа.

Единственная категория в мужском футболе, где в лидеры фанатского голосования не вырвался представитель «Реала», – это Трофей Копа. Тут справедливо лидирует Ламин Ямаль.

Как вам голосование фанатов? Согласились бы с таким исходом?

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