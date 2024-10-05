2 мин.

Фанаты «Мадрида» оккупировали офсайт France Football и вывели в лидеры своих. Голосование скомпрометировано?

58

В конце октября в Париже состоится церемония вручения «Золотого мяча». Букмекеры считают, что в этом году главную индивидуальную награду в футболе заберет Винисиус.

У болельщиков появилась возможность отдать свой голос за любого номинанта на сайте France Football. Надо сказать, фанаты также отдают предпочтение Винисиусу. За бразильца проголосовали почти 70% опрошенных. Следом идет одноклубник Жуниора – Джуд Беллингем.

Родри, которого многие называли главным конкурентом Вини, занимает лишь четвертую строчку в фанатском голосовании. В топ-5 вошли Лаутаро Мартинес и Ламин Ямаль. Каталонский вундеркинд в этом году также будет бороться за Трофей Копа – награду лучшему молодому игроку.

В голосовании за приз лучшему тренеру года в мужском футболе тоже лидирует представитель «королевского клуба»: Карло Анчелотти обходит Хаби Алонсо, чей «Байер» провел удивительный сезон без поражений во внутренних турнирах.

Поклонники «Мадрида» отлично потрудились: в голосовании за Трофей Яшина также лидирует игрок «Реала» – Андрей Лунин, отлично заменивший травмированного Куртуа.

Единственная категория в мужском футболе, где в лидеры фанатского голосования не вырвался представитель «Реала», – это Трофей Копа. Тут справедливо лидирует Ламин Ямаль.

Как вам голосование фанатов? Согласились бы с таким исходом?

Винисиус может стать пятым обладателем «Золотого мяча» под руководством Карло Анчелотти

Родриго, Салах и другие. Состав из футболистов, которых в 2024 году не номинировали на «ЗМ»

Анри, Мальдини, Иньеста и другие легенды. Как бы выглядел состав из игроков без «Золотого мяча»?

logoЗолотой мяч
logoАндрей Лунин
logoВинисиус Жуниор
logoКарло Анчелотти
logoМанчестер Сити
Клубы
logoЛамин Ямаль
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoБарселона
logoХаби Алонсо
logoРодри
logoЛаутаро Мартинес