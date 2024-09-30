Винисиус может стать пятым обладателем «Золотого мяча» под руководством Карло Анчелотти 👔🌟

28 октября официально назовут имя нового обладателя «Золотого мяча». Пока все указывает на то, что им будет звезда «Реала» и сборной Бразилии - Винисиус.

Если это действительно произойдет, то Вини станет уже пятым игроком Карло Анчелотти, получившим наивысшую индивидуальную награду в футболе.

Первым лауреатом под руководством Карло стал Андрей Шевченко в 2004 году, он тогда выступал за «Милан», который тренировал итальянец. Тогда «Милан» выиграл Серию А, Кубок Италии и Лигу чемпионов, где украинец забил решающий гол в серии послематчевых пенальти в финале в ворота «Ювентуса».

В 2007 году «Золотой мяч» получил Кака, также тренировавшийся у Карло в «Милане». В сезоне 2006/07 итальянский клуб снова взял Лигу чемпионов, обыграв в финале «Ливерпуль». Бразилец стал не только лучшим бомбардиром турнира, но и автором голевой передачи на Филиппо Индзаги, который забил решающий гол.

В 2014 году Криштиану Роналду выиграл свой третий «Золотой мяч» после успешного сезона с «Мадридом» Карло Анчелотти. Роналду завершил сезон как лучший бомбардир Лиги чемпионов в третий раз в своей карьере, имея на счету 17 голов, установив новый рекорд турнира. После победы «Мадрида» в Лиге чемпионов и завоевания Десимы, ни у кого уже не было сомнений, что именно Криштиану станет новым обладателем главного индивидуального трофея.

Еще один триумф в Лиге чемпионов у «Мадрида» под руководством итальянского тренера произошел в 2022 году. Путь к победе запомнился невероятными камбэками команды и потрясающей игрой Карима Бензема. «Реал» также выиграл и домашний чемпионат, на 13 очков обогнав «Барселону», а француз стал лучшим бомбардиром турнира, забив 27 мячей. По итогам сезона именно Карим получил «Золотой мяч» в Париже.

То, что Винисиуса считают главным претендентом на индивидуальный трофей в этом году, вполне закономерно. «Реал Мадрид» по итогам прошлого сезона стал победителем и Лиги чемпионов, и Ла Лиги, а Вини сыграл в этих успехах команды ключевую роль, в том числе став автором победного гола в финале Лиги чемпионов в ворота «Боруссии».