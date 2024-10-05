🎥 Фанаты в восторге от поступка Де Хеа в ЛК. Давид весь матч просидел в запасе, а после осчастливил соперников из Уэльса

Реформа еврокубков была задумана не только ради увеличения дохода УЕФА: футбольные чиновники рассчитывали, что скромные европейские клубы получат шанс показать себя в больших турнирах. Валлийский «Нью Сэйнтс» на полную использует полученную возможность.

«Нью Сэйнтс» – первый клуб из Уэльса, который смог квалифицироваться в групповой этап еврокубков. Участие в Лиге конференций стало для команды большим событием.

В первом туре общего этапа клуб на выезде уступил «Фиорентине» со счетом 0:2. Все же из Флоренции валлийцы увезли классные воспоминания о встрече с командой из Серии А.

Особенно игроки «Нью Сэйнтс» хотели познакомиться с Де Хеа. Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» всю встречу провел на скамейке, а после матча он уделил время соперникам. Испанец фотографировался, общался и раздавал автографы валлийцам.

Соцсети хвалят Давида:

💭 «Де Хеа не заслуживает той ненависти, которую он получает».

💭 «Все, кто покинул «Манчестер Юнайтед», хорошо проводят время. За исключением тех, кто остался там!»

💭 «Манчестер Юнайтед» ужасно обошелся с Де Хеа, он легенда Премьер-лиги».

💭 «Давид всегда был славным парнем. Очень жаль, что клуб так с ним обошелся, до сих пор считаю, что он лучше, чем Онана».

💭 «Де Хеа поступил отлично, но и парни из «Нью Сэйнтс» тоже молодцы. Посмотрите на этих ребят, которые стоят в стороне и ждут своей очереди, чтобы подойти к Давиду. Всегда приятно наблюдать за уважительным отношением к сопернику».

💭 «Для парней из «Нью Сэйнтс» это огромная возможность. Рад, что Де Хеа не отказал и провел с ними немного времени. Я думаю, там нашлись парни, которые росли на игре Де Хеа».

А как вам такие моменты между соперниками?

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