😱 Нарезки сейвов вернувшегося Де Хеа набирают миллионы просмотров. Похоже, у фанатов «МЮ» депрессия

Давид Де Хеа вернулся в футбол спустя год. Испанец получил новый шанс в «Фиорентине».

Фанаты до сих пор под впечатлением от игры голкипера в матче Лиги Конференций против «Академии Пушкаша».

Нарезки с сейвами Давида пестрят в трендах соцсетей.

А вот и комментарии.

💭 «Давид Де Хеа не играл в футбол 18 месяцев... И все же КАЖДЫЙ сейв, который он сделал, привел бы к голу, если бы на воротах был Онана».

💭 «Посмотрите на его позиционную игру».

💭 «Я думал, что вы все были счастливы отпустить его, как и Криштиану. Вы же слушали тен Хага».

💭 «Тен Хаг отказался от него и купил посредственного вратаря».

💭 «Юнайтед» - это клуб-посмешище. Они избавились от Де Хека, Роналду и Гринвуда, чтобы купить днарей»