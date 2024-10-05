«А ведь это самая важная игра в его жизни». УЕФА умудрилась дважды комично ошибиться в написании фамилии игрока

Ошибки в телевизионной графике − нередкое явление, однако не так часто они случаются дважды подряд и получаются настолько комичными.

Для футболиста «Нью Сэйнтс» Деклана Макмануса игра Лиги конференций против «Фиорентины» не была первой в еврокубках, но точно важной. Во-первых, шотландец играл в довольно слабых командах, которые не доходили до групповых стадий, во-вторых, в соперниках не последняя команда европейского футбола.

Первый фэйл случился, когда УЕФА вывела телевизионную графику со стартовым составом «Нью Сэйнтс» и заменами. В ней Макманус (№9) внезапно стал «Мак Анусом» или вообще «МС Анусом», неизвестным хип-хоп исполнителем.

На 67-й минуте шотландец появился на поле вместо Бена Кларка и, казалось бы, ошибку должны были исправить, но нет: матч для Деклана продолжил идти через одно место.

Болельщики в комментариях не сдерживали желание поупражняться в остроумии:

💭«Бедный Деклан Макманус. Вероятно, сегодня вечером самая важная игра в его карьере. Семья и друзья смотрели, как справится его команда. А на графике УЕФА его имя написано вот так».

💭«Правильно говорить МакАнус или это его новое хип-хоп прозвище?»

💭«С такой фамилией это когда-то должно было произойти».

💭«Кстати, вы были невнимательны и не заметили, что у них в составе под вторым номером есть еще и Паск (pask − дерьмо)».