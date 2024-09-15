Де Хеа вспомнил времена в «МЮ»: пропустил три за тайм от «Аталанты», чуть не привез еще один
«Фиорентина» играет против «Аталанты» в Серии А (2:3 на данный момент).
В одном из эпизодов игры Давид Де Хеа вспомнил времена привозов в «МЮ». Странно вышел вперед и просто пропустил мяч мимо себя. Защитник, конечно, тоже отыграл плохо:
Самое забавное, что Давид даже не обернулся посмотреть, залетел мяч в ворота или нет.
А вот такой гол в ворота Де Хеа забил Адемола Лукман. Давид пропустил во вратарский угол, но, справедливости ради, он мог не видеть момент удара.