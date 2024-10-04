Адейеми в ЛЧ оформил хет-трик за полчаса, а в интернете его сравнивают с брокколи. Тренд задала «Боруссия»

Карим Адейеми – главная звезда прошедшего тура общего этапа Лиги чемпионов. В матче с «Селтиком» вингер «Боруссии» за 31 минуту оформил хет-трик, дортмундцы разгромили соперника со счетом 7:1.

Адейеми признали игроком недели в ЛЧ. После матча журналисты пытались выяснить, как немцу удалось выдать такой перфоманс. Ответ Карима рассмешил корреспондентов:

«Не знаю, что делает меня таким сильным. Вчера моя девушка приготовила брокколи, может быть, поэтому. Нет, фуфу [традиционное нигерийское блюдо: Карим говорил, что оно придает скорость] перед игрой не ел, может, съем завтра».

Слова Карима так сильно впечатлили админа аккаунта «Боруссии» в X, что на свет появилось это:

Шутку дортмундцев подхватили болельщики:

💭 «Фуфу, брокколи...»

💭 «Жена Хавертца ему ничего не приготовила».

💭 «А вообще-то он и выглядит, как 🥦».

💭 «Карим Адейеми с брокколи VS Карим Адейеми без брокколи».

💭 «Состав «Боруссии» на следующий матч».

Говорят, после победы над «Селтиком» в Дортмунд заехали грузовики с брокколи.

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