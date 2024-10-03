Шахин использует в «Дортмунде» систему штрафов Клоппа. За минуту опоздания − 3 тысячи евро

Еще в далеком 2009 году Юрген Клопп ввел в дортмундской «Боруссии» собственную систему штрафов. Как узнало немецкое издание Bild, она действует даже спустя пятнадцать лет, когда главным тренером клуба стал игрок того состава Нури Шахин.

Вот только есть один очень важный нюанс − теперь цена каждой провинности заметно подросла.

За что можно заплатить в общую копилку «Дортмунда»? Вот все «расценки»:

Штраф за опоздание − €100 за минуту, а в день матча - €3 000;

Неправильная одежда − €250;

Использование телефона во время приема пищи или у физиотерапевта − €100;

Отказ от подписания автограф-карт − €2 000;

Отказ подписать футболку − €500;

Пропуск клубного мероприятия − €5 000;

Оставление беспорядка в тренировочной зоне − €100;

Пропуск взвешивания − €250.

У Шахина точно не забалуешь. Работает ли такая система − вопрос открытый. Особенно учитывая, что в команде практически все футболисты − миллионеры.