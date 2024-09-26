Любовь к «Барсе» Гвардиолы изменила карьеру Марио Гетце. В пронзительном письме немец дал важный совет молодому себе

Поклонники футбола узнали имя Марио Гетце летом 2014 года, когда 22-летний полузащитник забил победный гол Германии в финале чемпионата мира против Аргентины. На тот момент Марио уже год как перебрался из дортмундской «Боруссии» в «Баварию».

Казалось, впереди золотого мальчика Германии ждет блестящая карьера, но ожидаемого прогресса не произошло. В 2016 году Гетце вернулся в Дортмунд, где так и не смог вновь стать чемпионом. Спустя четыре года немец ушел в «ПСВ», а в 2020 году перешел в «Айнтрахт», за который выступает по сей день.

Оправдать надежды страны Марио помешало здоровье. В 2017 году у футболиста начались серьезные проблемы с метаболизмом, его карьера оказалась под угрозой. К счастью, Гетце смог справиться с недугом, только упущенные возможности вернуть уже не удастся.

Гетце написал пронзительное письмо, в котором дал совет себе молодому – не торопиться с переходом в «Баварию»:

«Когда Пеп Гвардиола, легендарный тренер «Барселоны», зимой 2012 года переехал в Мюнхен, а я получил предложение от «Баварии», на мое решение о трансфере повлияло мое очарование «Барселоной». Игра этой команды привлекала меня с самого детства. Я любил футбол «Барсы» и сам хотел играть в такой футбол.

Я был полон энтузиазма относительно перехода в «Баварию», воспоминания о моем раннем детстве тоже сыграли свою роль: я рос в Алльгое, был близок к «Баварии» – моему любимому клубу в то время. Тогда меня хотели видеть в самых разных командах. «Барселона», «Бавария» – я мог бы поехать куда угодно.

Марио, знаю, что ты не придашь большого значения тому, что скажу тебе, но вот мой совет: останься в Дортмунде еще немного. Это пойдет на пользу тебе и твоему развитию.

Я когда-то тоже не обратил внимания на этот совет. Сейчас ты видишь только себя, свою карьеру. Я был упрям. Я был амбициозен. С «Боруссией» мы оформили дубль, дважды выиграли Бундеслигу. Но это ничего не изменило. Я думал о трансфере [в «Баварию»]. Не знаю, кто тогда смог бы убедить меня изменить мое решение.

Чего сейчас ты еще не понимаешь, так это того, что решения, которые ты принимаешь, причиняют боль другим людям. Гораздо большую боль, чем ты можешь себе представить. Ты видишь только себя, свой собственный путь, свою карьеру. И до сих пор ты не сталкивался ни с сопротивлением, ни с неудачами. Все шло хорошо, всегда шло хорошо. Тебе не хватает перспективы. Откуда она может взяться? У тебя есть только твои убеждения».

Как думаете, карьера Марио сложилась бы иначе, если бы не тот переход в «Баварию»?

Жизнь – лучший драматург. В 2014-м 22-летний Гетце оставил Месси без главной мечты, а спустя 8 лет вместе с сыном смотрел, как Лео выигрывает ЧМ

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