«Интер» выпустил желто-черную форму. У дортмундской «Боруссии» есть вопросы 👀

«Интер» презентовал третий комплект формы на сезон-2024/25. Футболка выполнена в желтом цвете с черными деталями.

Черные элементы дизайна отсылают к Миланскому собору.

На внутренней стороне футболки нанесены даты основания мужской и женской команд «нерадзурри» – 1908 и 2018.

У дортмундской «Боруссии» появились вопросы к коллегам из Милана! Именно «шмели» известны формой в желто-черных цветах.

Официальный аккаунт дортмундцев репостнул фото формы «Интера», подписав: «Интересно 👀».

В комментарии к «шмелям» пришел фанатский аккаунт «нерадзурри»: «ИНТЕРесно». Админ «Боруссии» спорить не стал: «Туше!»

«Интер» уже выпускал желто-черную форму, дело было в сезоне-1996/97. Тот комплект тоже украшали элементы, отсылающие к Миланскому собору.

Добавим истории немного магии! В том самом сезоне-1996/97 «Боруссия» взяла Лигу чемпионов. В финале турнира «шмели» со счетом 3:1 обыграли «Ювентус» – главного противника «Интера».

Как вам третий комплект формы «нерадзурри»?

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