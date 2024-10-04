Кроос выделил «особенного» игрока в составе «Реала». Тони обещает поддержать его и весь «Мадрид» в ближайшем матче на «Бернабеу»

Джуд Беллингем в документальном фильме высоко оценил время, проведенное с Тони Кроосом в «Мадриде»:

«Он оказал на меня огромное влияние. Он всегда готов отдать тебе мяч, чтобы ты чувствовал себя вовлеченным. Тони сообразительный, неповторимый, умнейший футболист, с которым я когда-либо играл. Благодарен за то, что проводил с ним время на поле и за его пределами».

Слова Джуда дошли до Тони. В соцсетях немец написал о Джуде: «Он мой человек. Особенный».

Тони обещает приехать на домашнюю арену «сливочных», чтобы поддержать Беллингема и остальную команду в ближайшем матче: «Я собираюсь на «Бернабеу» в субботу, я буду там на матче с «Вильярреалом».

А болельщики просят Крооса еще раз сыграть за «Мадрид»:

💭 «Да, Тони, приезжай и не забудь взять бутсы. Форму тебе выдадут».

💭 «На «Бернабеу» иди прямо в раздевалку. Надевай форму и выходи на поле».

💭 «Отличные новости! Всегда рад видеть на трибунах бывших игроков. Хотя мне все еще сложно называть Крооса бывшим игроком».

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